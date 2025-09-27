Logo ka-news.de
Brand in Rheinstetten: So bestürzt zeigt sich der Inhaber vom „Seegugger“ am Epplesee

Karlsruhe

„Ich bin absolut geschockt“ - Inhaber äußert sich nach Brand im „Seegugger“

„Ich bin absolut geschockt“, sagt Inhaber Harald Sieder gegenüber ka-news. Der Brand habe das Restaurant komplett zerstört: „Von der Bar, über die Küche bis zur Pizzeria. Es ist alles komplett abgebrannt.“
Von Gerrit Lieb und Franziska Gebhard
|
    • |
    • |
    • |
    "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb

    Zuvor hatte das Restaurant wegen des schlechten Wetters geschlossen. Vier Tage war niemand mehr vor Ort gewesen. Als mögliche Brandursache sieht Sieder derzeit einen Kurzschluss, verursacht durch die starken Regenfälle.

    Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Trotz des Schocks hat der Inhaber den Wunsch weiterzumachen: „Ich möchte das Restaurant wiederaufbauen. Wir wissen derzeit nur nicht wie.“

    "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb

    Polizei ermittelt zur Brandursache

    In der Nacht auf Donnerstag, 25. September, hat ein Feuer die Strandgaststätte Seegugger am Epplesee in Rheinstetten vollständig zerstört. Das Gebäude sei laut dem Inhaber einsturzgefährdet und könne derzeit nicht betreten werden. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

    Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Brandursache. Einsatzleiter Thomas Bogenschütz von der Feuerwehr Rheinstetten erklärte gegenüber ka-news, es könnte sich um einen technischen Defekt handeln. Die genauen Untersuchungen der Polizei dauern jedoch noch an.

    Feuerwehr bis morgens 8 Uhr im Einsatz

    Das Gebäude muss bereits seit geraumer Zeit gebrannt haben, bevor ein Autofahrer das Feuer um 2.10 Uhr meldete. „Deshalb ist der Brandschaden auch so extrem – im Grunde handelt es sich um einen Totalschaden“, sagt Bogenschütz.

    Die Löscharbeiten dauerten bis 3.45 Uhr. Aufgrund des Ausmaßes des Brandes waren jedoch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich, sodass die Feuerwehr Rheinstetten erst um 8.24 Uhr den Einsatz beenden konnte.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Peter Psotta

    Für alles Fans des Seegugger eine bittere Nachricht. Gab es keine Gebäudeversicherung?

