Karlsruhe im Feiermodus! Beim Stadtfest wird die Innenstadt zur Partymeile

Neben dem Durlacher Altstadtfest, Das Fest und die Schlosslichtspiele gilt das Karlsruher Stadtfest wohl als eines der beliebtesten Veranstaltungen in der Fächerstadt. Gleichzeitig läutet das Stadtfest den Abschluss der Straßenfest und Stadtteilfest-Saison ein.

Wann und findet das Stadtfest 2025 in Karlsruhe statt?

Das Karlsruher Stadtfest findet vom 11. bis 12. Oktober 2025, ab zirka 11 Uhr (je nach Programmpunkt), statt. Programm und Stände verteilen sich in der gesamten Innenstadt, vom Europaplatz bis in die südliche Waldstraße und Kronenplatz.

Kunstaktion beim Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham

Stadtfest Karlsruhe 2025: Programm auf der Marktplatzbühne

Sechs Bands aus der Region treten auf der Marktplatzbühne um den Titel „Beste Coverband der Region“ und „Beste Band mit eigenen Songs“ gegeneinander an. Der Sieger erhält die „Goldene Gitarre“. Der Eintritt ist wie immer frei.

Das Bühnenprogramm startet am Samstag, 11. Oktober 2025, um 11 Uhr. Am Sonntag um 12 Uhr.

Marcus Zimmermann bei seinem Stadtfest-Auftritt (Archivbild) Foto: Thomas Riedel

Was gibt es beim Stadtfest Karlsruhe 2025 zu essen?

Spezialitäten aus Lateinamerika, griechisches Street-Food, verschiedene Currys oder doch Käsespätzle – bei den Essensständen am Marktplatz sollte für jeden etwas Passendes dabei sein. Das Getränkeangebot auf dem Stadtfest Karlsruhe reicht von Bier, Wein bis hin zu Kaffeespezialitäten und selbstgemachter Limonade.

Die Schlemmermeile am Marktplatz hat samstags von 11 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet

Am Sonntag haben die Essenstände von 12 bis 21 Uhr geöffnet

Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham

Verkaufsoffener Sonntag beim Stadtfest Karlsruhe 2025

Geschäfte und Einkaufszentren öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Traditionell beteiligen sich wieder die Läden zwischen Kriegsstraße und dem Karlsruher Schloss.

Verkaufsoffener Sonntag beim Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham

Welche Aktionen gibt es beim Stadtfest 2025 für Kinder?

Zwischen 11 und 18 Uhr wird der Friedrichsplatz zur Spieloase für Kinder: vom Klettergarten über eine bunte Spielwelt mit Holzkisten bis hin zu Schminken und Schaumstoffbausteinen. Kreativ austoben können sich Kinder und Jugendliche unter anderem bei „Customize your Shirt“, wo Streetart-Designer FARBFEHLER mit Spraydosen und Schablonen auf euch wartet (an beiden Tagen von 13 bis 17 Uhr.)

Kinderschminken beim Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham Foto

Flohmarkt am Sonntag beim Stadtfest Karlsruhe 2025

Am Kronenplatz heißt es zwischen 12 und 17 Uhr: stöbern, feilschen, verkaufen. Der Flohmarkt richtet sich vor allem an Kinder, Jugendliche und Familien, die ohne Anmeldung und Standgebühren einfach mitmachen können. Decke, Tisch und Stühle – mehr braucht es nicht, um alte Schätze loszuwerden oder neue zu entdecken. Einfach rechtzeitig da sein! Die Platzvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Ankunft.

Flohmarkt auf dem Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham