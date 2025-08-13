Karlsruhe feiert! Die Stadtteilfeste und Kerwen 2025

Karlsruhe feiert auch in diesem Jahr! Stadtteilfeste, Kerwen und Straßenfeste erfreuen von Mai bis Oktober die Bürgerinnen und Bürger der Fächerstadt.

Der Artikel wird immer wieder aktualisiert und ergänzt.

Fest der Sinne 2025

Der Karlsruher Frühling wird bunt! Das Fest der Sinne verwandelt die Innenstadt in eine Erlebniswelt voller regionaler Köstlichkeiten, Kunst und Kultur. Kreative Stände und zahlreiche Mitmachaktionen für die ganze Familie. Zudem findet am 4. Mai ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Datum: 3. und 4. Mai 2025

Uhrzeit: Sonntag, 13 bis 18 Uhr

Ort: Innenstadt Karlsruhe

Karlsruhe Fliederfest Mühlburg 2025

Blühende Freude in Mühlburg! Auf dem Fliederplatz wird gefeiert, was das Zeug hält – mit Musik, leckerem Essen und geselligem Beisammensein. Ein Highlight ist der traditionelle Fassanstich.

Programm, Preise und Infos zum Fliederfest gibt es hier.

Datum: 9. bis 11. Mai 2025

Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr

Ort: Fliederplatz, Mühlburg

Hoepfner Burgfest 2025 wird zu Streit-Live-Festival

Bierliebhaber und Kulturfreunde - das traditionsreiche Burgfest vor der markanten Kulisse hat ein neues Konzept.

Als "Street Life Festival" rückt urbane Subkultur und Straßenkunst in den Fokus: mit Skateboard-Cup, Graffiti und DJs.

Datum: 17. bis 18. Mai 2025

Uhrzeit: -

Ort: Hoepfner Burg , Karlsruhe

Hähnchen-Feschd in Grünwinkel 2025

Krosse Hähnchen, familiäres Flair und beste Gesellschaft: Beim Hähnchen-Feschd feiert Grünwinkel 100 Jahre Bürgerverein. Dazu gibt es Musik und viele Aktionen für die Kleinen.

Datum: 28. Mai bis 2. Juni 2025

Uhrzeit: -

Ort: Hohlohstraße und Brandenkopfstraße, Grünwinkel

Kulturfest Nordwest 2025

Ein weiteres Stadtteilfest erwartet die Karlsruher Ende Juni im Nordwesten. Live-Musik gibt es u.a. vom Jugendorchester der Stadt Karlsruhe.

Datum Kulturfest Nordwest: 27. bis 29. Juni

Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr

Ort: Walther-Rathenau-Platz

Kulturmeile Grötzingen 2025

Nach einer erfolgreichen Feier im Jahr 2023 kehrt die Grötzinger Kulturmeile nach zwei Jahren wieder zurück auf die Plätze, Straßen und Höfe von Grötzingen. Ein Bühnenprogramm und Kunstwerke warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden.

Datum: 27. bis 29. Juni 2025 (mit Vernissage)

Uhrzeit: Freitag - Programm ab 18 Uhr, Samstag - Programm ab 17 Uhr, Sonntag - Programm ab 10 Uhr.

Ort: Rund um den Rathausplatz

Unifest 2025

Campus-Feeling pur! Studierende und Partygänger feiern beim Unifest mit Live-Musik, Foodtrucks und kreativen Programmpunkten. Tickets gibt es seit Ende April beim AKK (VVK: 8 Euro)

Das komplette Line-up zum Unifest gibt es hier

Datum: 11. bis 12. Juli 2025

Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr

Ort: KIT-Campus

Hafen-Kultur-Fest 2025

Maritimes Flair mitten in Karlsruhe: Beim Hafen-Kultur-Fest gibt es Konzerte, kulinarische Spezialitäten und Bootsfahrten auf dem Rheinhafen.

Datum: 27. bis 29. Juni 2025

Uhrzeit: Freitag und Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Ort: Rheinhafen Karlsruhe

Lindenblütenfest 2025

Gemütlichkeit auf dem Gutenbergplatz! Das Lindenblütenfest bringt Musik, leckere Speisen und ein tolles Kinderprogramm mitten in die Weststadt.

Datum: 27. bis 30. Juni 2025

Uhrzeit: Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 10 Uhr

Ort: Gutenbergplatz, Karlsruhe

Parkplatzfest 2025

Ein ganz besonderes Straßenfest: Musik, kulinarische Höhepunkte und viele Begegnungen machen das Parkplatzfest zu einem Geheimtipp unter den Karlsruher Festen.

Datum: 27. Juni 2025

Uhrzeit: Ab 19 Uhr

Ort: Parkplätze der Willy-Andreas-Allee 1-7

Durlacher Altstadtfest 2025

Seit 1977 ein Klassiker: Das Altstadtfest verwandelt die Durlach in eine riesige Festmeile mit Musik und kulinarischen Leckerbissen.

Datum: 4. bis 5. Juli 2025

Uhrzeit: Bühnen öffnen ab zirka 14 Uhr

Ort: Altstadt Durlach

Mondo 2025

Global feiern in Karlsruhe! Das interkulturelle Fest bringt Musik, Tanz und Kulinarik aus aller Welt zusammen.

Datum: 12. Juli 2025

Uhrzeit: Ab 14 Uhr

Ort: Marktplatz Karlsruhe

Hirschbrückenfest 2025

Die Südweststadt lädt ein! Das Hirschbrückenfest lockt mit Live-Musik, gutem Essen und geselligen Runden.

Datum: 17. bis 21. Juli 2025

Uhrzeit: Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag, Samstag und Montag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11.30 Uhr

Ort: Hirschbrücke / Sonntagsplatz, Karlsruhe

Oststadt Straßenfest

Frühschoppen, Live-Musik und eine "Hexengaudi" erwartet Besucher auf dem Straßenfest der Oststadt. Gefeiert wird entlang der Gerwigstraße am kleinen Kreisel.

Datum: 18. bis 20. Juli 2025

Uhrzeit: Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Ort: Karlsruhe Oststadt, Gerwigstraße

Passagehof-Fest

Zwar kein Stadtteil, aber trotzdem festlich: das Passagehof-Fest im gleichnamigen Hof. Zwei Tage lang wird bei Live-Musik, Streetfood und kalten Getränken unter den Lichterketten gefeiert. Zudem findet ein Band-Contest statt.

Datum: 1. und 2. August 2025

Uhrzeit: Bis jetzt nicht bekannt

Ort: Kaiser Passagehof, Innenstadt

Kerwe Neureut 2025

Tradition trifft auf Geselligkeit: Die Neureuter Kerwe bietet Fahrgeschäfte, Live-Musik und jede Menge gute Laune.

Datum: 15. bis 18. August 2025

Uhrzeit: Bis jetzt nicht bekannt

Ort: Festplatz Neureut

Kerwe Mühlburg 2025

Die Mühlburger Kerwe ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet – mit Musik, Fahrgeschäften und einem verkaufsoffenen Sonntag.

Datum: 11. bis 15. September 2025

Uhrzeit: Festbetrieb Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr

Ort: Fliederplatz, Mühlburg

Kerwe Hagsfeld 2025

Frühschoppen, Fahrgeschäfte und traditionelles Saueressen: Die Hagsfelder Kerwe ist ein Fest für die ganze Familie.

Datum: 13. bis 15. September 2025

Uhrzeit: Jeweils ab 12 Uhr

Ort: Festplatz Brückenstraße, Hagsfeld

Weinfest und Kerwe in Durlach

Mitten in Durlach erwartet euch eine bunte Mischung aus Weingenuss, Musik und Jahrmarkt-Flair. Also auf zur Durlacher Kerwe!

Datum: 20 bis 21. September 2025

Uhrzeit Weinfest: Samstag, 15 bis 24 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr

Ort: Karlsburg-Vorplatz, Durlach

Westwind Kulturfest 2025

Kunst, Musik und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt: Das Westwind-Kulturfest ist ein Fest der Vielfalt.

Datum: 21. September 2025

Uhrzeit: Ab 12 Uhr

Ort: Gutenbergplatz, Karlsruhe

Oktoberfest Karlsruhe 2025

Bayrische Gemütlichkeit in der Fächerstadt! Mit Brezn, Maßbier und Live-Bands wird das Münchner Oktoberfest auch in Karlsruhe zum Leben erweckt.

Datum: 27. September bis 5. Oktober 2025

Uhrzeit: Ab 18 Uhr

Ort: Festzelt auf dem Messplatz

Stadtfest Karlsruhe 2025

Zum Saisonabschluss wird die ganze Innenstadt beim Stadtfest zur Partymeile: Live-Musik, Show-Acts und Straßenkünstler sorgen für Unterhaltung. Shopping-Fans kommen am verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten.

Datum: 11. bis 12. Oktober 2025

Uhrzeit: Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr

Ort: Innenstadt Karlsruhe

