Karlsruhe feiert! Die Stadtteilfeste und Kerwen 2025

Karlsruhe feiert auch in diesem Jahr! Stadtteilfeste, Kerwen und Straßenfeste erfreuen von Mai bis Oktober die Bürgerinnen und Bürger der Fächerstadt.
Der Artikel wird immer wieder aktualisiert und ergänzt.
Fest der Sinne 2025
Der Karlsruher Frühling wird bunt! Das Fest der Sinne verwandelt die Innenstadt in eine Erlebniswelt voller regionaler Köstlichkeiten, Kunst und Kultur. Kreative Stände und zahlreiche Mitmachaktionen für die ganze Familie. Zudem findet am 4. Mai ein verkaufsoffener Sonntag statt.
- Datum: 3. und 4. Mai 2025
- Uhrzeit: Sonntag, 13 bis 18 Uhr
- Ort: Innenstadt Karlsruhe
Karlsruhe Fliederfest Mühlburg 2025
Blühende Freude in Mühlburg! Auf dem Fliederplatz wird gefeiert, was das Zeug hält – mit Musik, leckerem Essen und geselligem Beisammensein. Ein Highlight ist der traditionelle Fassanstich.
Programm, Preise und Infos zum Fliederfest gibt es hier.
- Datum: 9. bis 11. Mai 2025
- Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr
- Ort: Fliederplatz, Mühlburg
Hoepfner Burgfest 2025 wird zu Streit-Live-Festival
Bierliebhaber und Kulturfreunde - das traditionsreiche Burgfest vor der markanten Kulisse hat ein neues Konzept.
Als "Street Life Festival" rückt urbane Subkultur und Straßenkunst in den Fokus: mit Skateboard-Cup, Graffiti und DJs.
- Datum: 17. bis 18. Mai 2025
- Uhrzeit: -
- Ort: Hoepfner Burg, Karlsruhe
Hähnchen-Feschd in Grünwinkel 2025
Krosse Hähnchen, familiäres Flair und beste Gesellschaft: Beim Hähnchen-Feschd feiert Grünwinkel 100 Jahre Bürgerverein. Dazu gibt es Musik und viele Aktionen für die Kleinen.
- Datum: 28. Mai bis 2. Juni 2025
- Uhrzeit: -
- Ort: Hohlohstraße und Brandenkopfstraße, Grünwinkel
Kulturfest Nordwest 2025
Ein weiteres Stadtteilfest erwartet die Karlsruher Ende Juni im Nordwesten. Live-Musik gibt es u.a. vom Jugendorchester der Stadt Karlsruhe.
- Datum Kulturfest Nordwest: 27. bis 29. Juni
- Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr
- Ort: Walther-Rathenau-Platz
Kulturmeile Grötzingen 2025
Nach einer erfolgreichen Feier im Jahr 2023 kehrt die Grötzinger Kulturmeile nach zwei Jahren wieder zurück auf die Plätze, Straßen und Höfe von Grötzingen. Ein Bühnenprogramm und Kunstwerke warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden.
- Datum: 27. bis 29. Juni 2025 (mit Vernissage)
- Uhrzeit: Freitag - Programm ab 18 Uhr, Samstag - Programm ab 17 Uhr, Sonntag - Programm ab 10 Uhr.
- Ort: Rund um den Rathausplatz
Unifest 2025
Campus-Feeling pur! Studierende und Partygänger feiern beim Unifest mit Live-Musik, Foodtrucks und kreativen Programmpunkten. Tickets gibt es seit Ende April beim AKK (VVK: 8 Euro)
Das komplette Line-up zum Unifest gibt es hier
- Datum: 11. bis 12. Juli 2025
- Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr
- Ort: KIT-Campus
Hafen-Kultur-Fest 2025
Maritimes Flair mitten in Karlsruhe: Beim Hafen-Kultur-Fest gibt es Konzerte, kulinarische Spezialitäten und Bootsfahrten auf dem Rheinhafen.
- Datum: 27. bis 29. Juni 2025
- Uhrzeit: Freitag und Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr
- Ort: Rheinhafen Karlsruhe
Lindenblütenfest 2025
Gemütlichkeit auf dem Gutenbergplatz! Das Lindenblütenfest bringt Musik, leckere Speisen und ein tolles Kinderprogramm mitten in die Weststadt.
- Datum: 27. bis 30. Juni 2025
- Uhrzeit: Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 10 Uhr
- Ort: Gutenbergplatz, Karlsruhe
Parkplatzfest 2025
Ein ganz besonderes Straßenfest: Musik, kulinarische Höhepunkte und viele Begegnungen machen das Parkplatzfest zu einem Geheimtipp unter den Karlsruher Festen.
- Datum: 27. Juni 2025
- Uhrzeit: Ab 19 Uhr
- Ort: Parkplätze der Willy-Andreas-Allee 1-7
Durlacher Altstadtfest 2025
Seit 1977 ein Klassiker: Das Altstadtfest verwandelt die Durlach in eine riesige Festmeile mit Musik und kulinarischen Leckerbissen.
- Datum: 4. bis 5. Juli 2025
- Uhrzeit: Bühnen öffnen ab zirka 14 Uhr
- Ort: Altstadt Durlach
Mondo 2025
Global feiern in Karlsruhe! Das interkulturelle Fest bringt Musik, Tanz und Kulinarik aus aller Welt zusammen.
- Datum: 12. Juli 2025
- Uhrzeit: Ab 14 Uhr
- Ort: Marktplatz Karlsruhe
Hirschbrückenfest 2025
Die Südweststadt lädt ein! Das Hirschbrückenfest lockt mit Live-Musik, gutem Essen und geselligen Runden.
- Datum: 17. bis 21. Juli 2025
- Uhrzeit: Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag, Samstag und Montag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11.30 Uhr
- Ort: Hirschbrücke / Sonntagsplatz, Karlsruhe
Oststadt Straßenfest
Frühschoppen, Live-Musik und eine "Hexengaudi" erwartet Besucher auf dem Straßenfest der Oststadt. Gefeiert wird entlang der Gerwigstraße am kleinen Kreisel.
- Datum: 18. bis 20. Juli 2025
- Uhrzeit: Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr
- Ort: Karlsruhe Oststadt, Gerwigstraße
Passagehof-Fest
Zwar kein Stadtteil, aber trotzdem festlich: das Passagehof-Fest im gleichnamigen Hof. Zwei Tage lang wird bei Live-Musik, Streetfood und kalten Getränken unter den Lichterketten gefeiert. Zudem findet ein Band-Contest statt.
- Datum: 1. und 2. August 2025
- Uhrzeit: Bis jetzt nicht bekannt
- Ort: Kaiser Passagehof, Innenstadt
Kerwe Neureut 2025
Tradition trifft auf Geselligkeit: Die Neureuter Kerwe bietet Fahrgeschäfte, Live-Musik und jede Menge gute Laune.
- Datum: 15. bis 18. August 2025
- Uhrzeit: Bis jetzt nicht bekannt
- Ort: Festplatz Neureut
Kerwe Mühlburg 2025
Die Mühlburger Kerwe ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet – mit Musik, Fahrgeschäften und einem verkaufsoffenen Sonntag.
- Datum: 11. bis 15. September 2025
- Uhrzeit: Festbetrieb Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr
- Ort: Fliederplatz, Mühlburg
Kerwe Hagsfeld 2025
Frühschoppen, Fahrgeschäfte und traditionelles Saueressen: Die Hagsfelder Kerwe ist ein Fest für die ganze Familie.
- Datum: 13. bis 15. September 2025
- Uhrzeit: Jeweils ab 12 Uhr
- Ort: Festplatz Brückenstraße, Hagsfeld
Weinfest und Kerwe in Durlach
Mitten in Durlach erwartet euch eine bunte Mischung aus Weingenuss, Musik und Jahrmarkt-Flair. Also auf zur Durlacher Kerwe!
- Datum: 20 bis 21. September 2025
- Uhrzeit Weinfest: Samstag, 15 bis 24 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr
- Ort: Karlsburg-Vorplatz, Durlach
Westwind Kulturfest 2025
Kunst, Musik und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt: Das Westwind-Kulturfest ist ein Fest der Vielfalt.
- Datum: 21. September 2025
- Uhrzeit: Ab 12 Uhr
- Ort: Gutenbergplatz, Karlsruhe
Oktoberfest Karlsruhe 2025
Bayrische Gemütlichkeit in der Fächerstadt! Mit Brezn, Maßbier und Live-Bands wird das Münchner Oktoberfest auch in Karlsruhe zum Leben erweckt.
- Datum: 27. September bis 5. Oktober 2025
- Uhrzeit: Ab 18 Uhr
- Ort: Festzelt auf dem Messplatz
Stadtfest Karlsruhe 2025
Zum Saisonabschluss wird die ganze Innenstadt beim Stadtfest zur Partymeile: Live-Musik, Show-Acts und Straßenkünstler sorgen für Unterhaltung. Shopping-Fans kommen am verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten.
- Datum: 11. bis 12. Oktober 2025
- Uhrzeit: Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr
- Ort: Innenstadt Karlsruhe
Hier geht es zu den Karlsruher Festen aus dem Jahr 2024.