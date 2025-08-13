Logo ka-news.de
Feste und Kerwen in Karlsruhe 2025: Termine, Programm und Co.

Karlsruhe

Karlsruhe feiert! Die Stadtteilfeste und Kerwen 2025

Die Karlsruher Stadtteile laden auch 2025 wieder zu zahlreichen Festen und Kerwen ein. Die Besucher erwarten vielfältige Programme, leckeres Essen und gute Stimmung. Ein Überblick über die geplanten Veranstaltungen.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    Stadtteilfeste, Kerwen und Hoffeste 2025 im Überblick.
    Stadtteilfeste, Kerwen und Hoffeste 2025 im Überblick. Foto: Paul Needham

    Karlsruhe feiert auch in diesem Jahr! Stadtteilfeste, Kerwen und Straßenfeste erfreuen von Mai bis Oktober die Bürgerinnen und Bürger der Fächerstadt.

    Der Artikel wird immer wieder aktualisiert und ergänzt.

    Fest der Sinne 2025

    Der Karlsruher Frühling wird bunt! Das Fest der Sinne verwandelt die Innenstadt in eine Erlebniswelt voller regionaler Köstlichkeiten, Kunst und Kultur. Kreative Stände und zahlreiche Mitmachaktionen für die ganze Familie. Zudem findet am 4. Mai ein verkaufsoffener Sonntag statt.

    • Datum: 3. und 4. Mai 2025
    • Uhrzeit: Sonntag, 13 bis 18 Uhr
    • Ort: Innenstadt Karlsruhe
    undefined
    Foto: Thomas Riedel

    Karlsruhe Fliederfest Mühlburg 2025

    Blühende Freude in Mühlburg! Auf dem Fliederplatz wird gefeiert, was das Zeug hält – mit Musik, leckerem Essen und geselligem Beisammensein. Ein Highlight ist der traditionelle Fassanstich.

    Programm, Preise und Infos zum Fliederfest gibt es hier.

    • Datum: 9. bis 11. Mai 2025
    • Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr
    • Ort: Fliederplatz, Mühlburg
    Der Samstag des Mühlburger Fliederfest.
    Der Samstag des Mühlburger Fliederfest. Foto: Paul Needham

    Hoepfner Burgfest 2025 wird zu Streit-Live-Festival

    Bierliebhaber und Kulturfreunde - das traditionsreiche Burgfest vor der markanten Kulisse hat ein neues Konzept. 

    Als "Street Life Festival" rückt urbane Subkultur und Straßenkunst in den Fokus: mit Skateboard-Cup, Graffiti und DJs. 

    • Datum: 17. bis 18. Mai 2025
    • Uhrzeit: -
    • Ort: Hoepfner Burg, Karlsruhe
    Hoepfner Burgfest.
    Hoepfner Burgfest. Foto: Thomas Riedel

    Hähnchen-Feschd in Grünwinkel 2025

    Krosse Hähnchen, familiäres Flair und beste Gesellschaft: Beim Hähnchen-Feschd feiert Grünwinkel 100 Jahre Bürgerverein. Dazu gibt es Musik und viele Aktionen für die Kleinen. 

    • Datum: 28. Mai bis 2. Juni 2025
    • Uhrzeit: -
    • Ort: Hohlohstraße und Brandenkopfstraße, Grünwinkel

    Kulturfest Nordwest 2025

    Ein weiteres Stadtteilfest erwartet die Karlsruher Ende Juni im Nordwesten. Live-Musik gibt es u.a. vom Jugendorchester der Stadt Karlsruhe. 

    • Datum Kulturfest Nordwest: 27. bis 29. Juni 
    • Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr
    • Ort: Walther-Rathenau-Platz
    Mit Bier gefüllte Gläser, mit denen zwei Personen anstoßen.
    Mit Bier gefüllte Gläser, mit denen zwei Personen anstoßen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

    Kulturmeile Grötzingen 2025

    Nach einer erfolgreichen Feier im Jahr 2023 kehrt die Grötzinger Kulturmeile nach zwei Jahren wieder zurück auf die Plätze, Straßen und Höfe von Grötzingen. Ein Bühnenprogramm und Kunstwerke warten darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden.

    undefined
    Foto: Carmele/TMC-Fotografie

    Unifest 2025

    Campus-Feeling pur! Studierende und Partygänger feiern beim Unifest mit Live-Musik, Foodtrucks und kreativen Programmpunkten. Tickets gibt es seit Ende April beim AKK (VVK: 8 Euro)

    Das komplette Line-up zum Unifest gibt es hier

    • Datum: 11. bis 12. Juli 2025
    • Uhrzeit: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 15 Uhr
    • Ort: KIT-Campus
    Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de
    Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de Foto: Paul Needham

    Hafen-Kultur-Fest 2025

    Maritimes Flair mitten in Karlsruhe: Beim Hafen-Kultur-Fest gibt es Konzerte, kulinarische Spezialitäten und Bootsfahrten auf dem Rheinhafen.

    • Datum: 27. bis 29. Juni 2025
    • Uhrzeit: Freitag und Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr
    • Ort: Rheinhafen Karlsruhe
    undefined
    Foto: Thomas Riedel

    Lindenblütenfest 2025

    Gemütlichkeit auf dem Gutenbergplatz! Das Lindenblütenfest bringt Musik, leckere Speisen und ein tolles Kinderprogramm mitten in die Weststadt.

    • Datum: 27. bis 30. Juni 2025
    • Uhrzeit: Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 10 Uhr
    • Ort: Gutenbergplatz, Karlsruhe
    Lindenblütenfest am Gutenbergplatz
    Lindenblütenfest am Gutenbergplatz Foto: Thomas Riedel

    Parkplatzfest 2025

    Ein ganz besonderes Straßenfest: Musik, kulinarische Höhepunkte und viele Begegnungen machen das Parkplatzfest zu einem Geheimtipp unter den Karlsruher Festen.

    • Datum: 27. Juni 2025
    • Uhrzeit: Ab 19 Uhr
    • Ort: Parkplätze der Willy-Andreas-Allee 1-7
    Parkplatzfest Karlsruhe
    Parkplatzfest Karlsruhe Foto: Parkplatzfest in Karlsruhe

    Durlacher Altstadtfest 2025

    Seit 1977 ein Klassiker: Das Altstadtfest verwandelt die Durlach in eine riesige Festmeile mit Musik und kulinarischen Leckerbissen.

    • Datum: 4. bis 5. Juli 2025
    • Uhrzeit: Bühnen öffnen ab zirka 14 Uhr
    • Ort: Altstadt Durlach
    Altstadtfest Durlach
    Altstadtfest Durlach Foto: Thomas Riedel

    Mondo 2025

    Global feiern in Karlsruhe! Das interkulturelle Fest bringt Musik, Tanz und Kulinarik aus aller Welt zusammen. 

    • Datum: 12. Juli 2025
    • Uhrzeit: Ab 14 Uhr
    • Ort: Marktplatz Karlsruhe
    Mondo-Festival
    Mondo-Festival Foto: Thomas Riedel

    Hirschbrückenfest 2025

    Die Südweststadt lädt ein! Das Hirschbrückenfest lockt mit Live-Musik, gutem Essen und geselligen Runden.

    • Datum: 17. bis 21. Juli 2025
    • Uhrzeit: Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag, Samstag und Montag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11.30 Uhr
    • Ort: Hirschbrücke / Sonntagsplatz, Karlsruhe
    Karlsruher Hirschbrückenfest
    Karlsruher Hirschbrückenfest Foto: Thomas Riedel

    Oststadt Straßenfest

    Frühschoppen, Live-Musik und eine "Hexengaudi" erwartet Besucher auf dem Straßenfest der Oststadt. Gefeiert wird entlang der Gerwigstraße am kleinen Kreisel. 

    • Datum: 18. bis 20. Juli 2025
    • Uhrzeit: Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr
    • Ort: Karlsruhe Oststadt, Gerwigstraße
    Oststadt Straßenfest Karlsruhe
    Oststadt Straßenfest Karlsruhe Foto: Paul Needham

    Passagehof-Fest

    Zwar kein Stadtteil, aber trotzdem festlich: das Passagehof-Fest im gleichnamigen Hof. Zwei Tage lang wird bei Live-Musik, Streetfood und kalten Getränken unter den Lichterketten gefeiert. Zudem findet ein Band-Contest statt.

    • Datum: 1. und 2. August 2025
    • Uhrzeit: Bis jetzt nicht bekannt
    • Ort: Kaiser Passagehof, Innenstadt
    Passagehoffest
    Passagehoffest Foto: Paul Needham

    Kerwe Neureut 2025

    Tradition trifft auf Geselligkeit: Die Neureuter Kerwe bietet Fahrgeschäfte, Live-Musik und jede Menge gute Laune.

    • Datum: 15. bis 18. August 2025
    • Uhrzeit: Bis jetzt nicht bekannt
    • Ort: Festplatz Neureut
    Neureuter Kerwe
    Neureuter Kerwe Foto: Thomas Riedel

    Kerwe Mühlburg 2025

    Die Mühlburger Kerwe ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet – mit Musik, Fahrgeschäften und einem verkaufsoffenen Sonntag.

    • Datum: 11. bis 15. September 2025
    • Uhrzeit: Festbetrieb Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Montag ab 11 Uhr
    • Ort: Fliederplatz, Mühlburg
    Mühlburger Kerwe
    Mühlburger Kerwe Foto: Thomas Riedel

    Kerwe Hagsfeld 2025

    Frühschoppen, Fahrgeschäfte und traditionelles Saueressen: Die Hagsfelder Kerwe ist ein Fest für die ganze Familie.

    • Datum: 13. bis 15. September 2025
    • Uhrzeit: Jeweils ab 12 Uhr
    • Ort: Festplatz Brückenstraße, Hagsfeld
    Kerwe Hagsfeld
    Kerwe Hagsfeld Foto: Thomas Riedel

    Weinfest und Kerwe in Durlach

    Mitten in Durlach erwartet euch eine bunte Mischung aus Weingenuss, Musik und Jahrmarkt-Flair. Also auf zur Durlacher Kerwe!

    • Datum: 20 bis 21. September 2025
    • Uhrzeit Weinfest: Samstag, 15 bis 24 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr
    • Ort: Karlsburg-Vorplatz, Durlach
    Kerwe und Weinfest Durlach
    Kerwe und Weinfest Durlach Foto: Thomas Riedel

    Westwind Kulturfest 2025

    Kunst, Musik und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt: Das Westwind-Kulturfest ist ein Fest der Vielfalt.

    • Datum: 21. September 2025
    • Uhrzeit: Ab 12 Uhr
    • Ort: Gutenbergplatz, Karlsruhe
    Westwind Kulturfest
    Westwind Kulturfest Foto: Paul Needham

    Oktoberfest Karlsruhe 2025

    Bayrische Gemütlichkeit in der Fächerstadt! Mit Brezn, Maßbier und Live-Bands wird das Münchner Oktoberfest auch in Karlsruhe zum Leben erweckt.

    • Datum: 27. September bis 5. Oktober 2025
    • Uhrzeit: Ab 18 Uhr
    • Ort: Festzelt auf dem Messplatz
    Oktoberfest Karlsruhe
    Oktoberfest Karlsruhe Foto: Thomas Riedel

    Stadtfest Karlsruhe 2025

    Zum Saisonabschluss wird die ganze Innenstadt beim Stadtfest zur Partymeile: Live-Musik, Show-Acts und Straßenkünstler sorgen für Unterhaltung. Shopping-Fans kommen am verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten.

    • Datum: 11. bis 12. Oktober 2025
    • Uhrzeit: Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr
    • Ort: Innenstadt Karlsruhe
    Stadtfest Karlsruhe
    Stadtfest Karlsruhe Foto: Paul Needham Foto

    Hier geht es zu den Karlsruher Festen aus dem Jahr 2024.

