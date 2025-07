Nach Das Fest folgt der Matsch: In der „Klotze“ läuft der Abbau

Wie nach jeder guten Party wartet am Ende eine unliebsame Aufgabe: das Aufräumen. Vier Tage lang wurde bei „Das Fest“ in der Günther-Klotz-Anlage gefeiert - nun müssen die vielen Bauzäune, Zelte, Tische und Bänke sowie die Bühnen abgebaut werden.

Reibungsloser Abbau

Im Großen und Ganzen verlaufe der Abbau nach Plan, so KME-Pressesprecher Philip Schätzle. Infolge des Regens der vergangenen Tage müsse das Equipment noch trocknen, bevor es eingelagert werden kann. „Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass dies den Abbau verzögert“, erzählt Schätzle im Gespräch mit ka-news.

Die „Das Fest"-Crew ist fleißig am Abbauen. Foto: Franziska Gebhard

Wichtige Radwege ab Donnerstag wieder frei

Bereits am Donnerstag, 31. Juli, sollen die wichtigsten Radwege wieder freigegeben werden. Bis der Abbau vollständig abgeschlossen sei, werde es noch zwei Wochen dauern. Die Anlage soll mit Fortschreiten des Abbaus Stück für Stück wieder zugänglich werden. Am Freitag, 1. August, will sich die KME genauer dazu äußern.

Renaturierungsmaßnahmen geplant

Die Menschenmassen gingen nicht spurlos an der Grünanlage vorbei. Das Gras ist an vielen Stellen platt getreten und beschädigt. Der durch den Regen aufgeweichte Boden weist durch die schweren Fahrzeuge Furchen auf. Diese Schäden seien laut Schätzle nur oberflächlich: „Der Hügel sah in den vergangenen Jahren schon deutlich schlimmer aus“.

Auf dem Mount Klotz ist nicht mehr viel Gras übrig. Foto: Franziska Gebhard

Gemeinsam mit dem Karlsruher Gartenbauamt seien nach dem Abbau Renaturierungsmaßnahmen geplant, um die „Klotze“ wieder „in Schuss“ zu bringen.