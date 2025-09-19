Fellnasen retten und feiern? Das geht! 5 Tipps zum Wochenende

Das Wochenende in Karlsruhe wird nochmal richtig warm. Also raus in den Biergarten, an den Baggersee oder zum nächsten Eiscafé! Oder, ihr besucht eine dieser Veranstaltungen.

19. bis 20. September: Parking Day

Entspannungs-Oasen statt Autos: Beim Parking Day erobern DJs, Flohmärkte und andere Aktionen die öffentlichen Parkplätze von Karlsruhe. Wer mitmacht und was in welcher Straße geplant ist, erfahrt ihr hier: https://parking-day-karlsruhe.de/

Wann: Freitagmorgen bis Samstagabend

Wo: Im gesamten Stadtgebiet

Icon vergrößern Parking Day Karlsruhe (Archivbild) Foto: ka-Reporter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Parking Day Karlsruhe (Archivbild) Foto: ka-Reporter

20. September: Weltkindertag

Mit Charme, Witz und Herz sorgen die Clowns nicht nur für Lachen, sondern auch für wichtige emotionale Unterstützung – besonders für Kinder, die im Krankenhaus behandelt werden.

In Karlsruhe haben Familien am Weltkindertag die Gelegenheit, die Klinikclowns persönlich zu erleben, mit ihnen zu feiern und ihre Arbeit kennenzulernen.

Wann: 10 bis 14 Uhr

Wo: Schlosspark Durlach

Icon vergrößern Weltkindertag 2025: Klinikclowns sollen die Kinder aufmuntern. Foto: Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Weltkindertag 2025: Klinikclowns sollen die Kinder aufmuntern. Foto: Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V

20. September: Silent Disco

Kopfhörer auf und lostanzen! Das ist das Motto der Silent Disco am Samstag, die vom KIT in Kooperation mit „Cola Taxi okay“ stattfindet. Anlass ist der Abschluss der Tage der Demokratie. Das Café Intro versorgt euch mit lecker Bierchen und Co. Die Kopfhörer müsst ihr vorab reservieren.

Wann: 20 bis 22 Uhr

Wo: Kronenplatz

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild)

20 bis 21. September: Festival des Bollerkopfes - ein Herz für Listenhunde!

Zwar nicht in Karlsruhe, aber trotzdem einen Hinweis wert! Der HSV Karlsdorf-Neuthard veranstaltet am Wochenende ein Charity-Event für das Tierheim Karlsruhe. Das gesammelte Geld soll primär den sogenannten Listenhunden zugutekommen.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: dpa/Archiv Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: dpa/Archiv

„Das Tierheim kommt an beiden Tagen sogar persönlich mit einigen Hunden vorbei, um diese vorzustellen, vielleicht findet ja der eine oder andere ein neues Zuhause“, heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.

Extra Goodies: Es gibt bis 19 Uhr lecker Spareribs und Tattoos für alle, die Lust auf neuen Körperschmuck haben.

Wann: Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Wo: Altenbürgerzentrum 3, 76689 Karlsdorf-Neuthard

20 und 21. September: Westwind Kulturfestival und Kerwe

Die Stadtteilfeste gehen weiter. Zum Beispiel auf dem Gutenbergplatz, beim Westwind-Kulturfestival – mit Bühnenprogramm, Kinder-Aktionen und einer Schlemmermeile.

Wann: Das Westwind-Festival startet am Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr

Wo: Gutenbergplatz

Icon vergrößern Westwind Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Westwind Foto: Paul Needham

Zu weit weg? Auf der anderen Seite der Stadt findet an diesem Wochenende noch die Durlacher Kerwe mit einem Weinmarkt statt.

Wann: Freitag ab 15 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

Wo: An der Karlsburg