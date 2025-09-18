Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Parking Day 2025 in Karlsruhe: Wo am Wochenende Parkplätze fehlen

Karlsruhe

Autos weg, Chill-out her! In diesen Straßen fallen am Parking Day die Parkplätze weg

Am 19. und 20. September findet in Karlsruhe der Park(ing) Day statt. Doch wo Begegnungsorte entstehen, fallen am Wochenende die Parkplätze weg.
Von Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    Parking Day (Archivbild)
    Parking Day (Archivbild) Foto: Hiegle

    Wenn öffentliche Parkplätze zum Entspannen einladen, dann ist wieder Parking Day in Karlsruhe. Vom Fahrradpflege-Stand, über Kinderflohmarkt, bis hin zu Sommerfesten ist 2025 alles dabei.

    Bedeutet im Umkehrschluss: Wer am Wochenende sein Auto abstellen will, muss eventuell länger einen Parkplatz suchen.

    Parking Day (Archivbild)
    Parking Day (Archivbild) Foto: ka-Reporter

    Wann und wo der Parking Day stattfindet

    Die Veranstaltungen beginnen am Freitagmorgen, 19. September, und enden am Samstagabend, 20. September. Plätze wie der Lidellplatz, die Marienstraße und die Sophienstraße stehen besonders im Fokus. Die vollständige Event-Liste findet ihr auf der Webseite des Parking Days.

    • Armband-Stand & Kinderflohmarkt gegenüber vom Gutenbergplatz (Freitag)
    • Aktion von Kiezblocks Karlsruhe (Südweststadt) und Rikscha-Projekt (Freitag)
    • Aktion von Kiezblocks Karlsruhe (Oststadt) (Samstag)
    Flohmarkt in Karlsruhe (Symbolbild)
    Flohmarkt in Karlsruhe (Symbolbild) Foto: Paul Needham

    In diesen Straßen entfallen (zeitweise) die Parkplätze

    Innenstadt West:

    • Wo: Viktoriastraße 13-17
    • Wann: 19. September, 15 bis 21 Uhr

    Innenstadt Ost:

    • Wo: Lidellplatz
    • Wann: 19. September, 11 bis 20 Uhr
    • Wo: Fasanenstraße 2
    • Wann: 19. September, 10 bis 13 Uhr

    Oststadt:

    • Wo: Georg- Friedrich- Straße 11
    • Wann: 19. September, 17 bis 20 Uhr
    Georg-Friedrich-Straße in der Oststadt
    Georg-Friedrich-Straße in der Oststadt Foto: ka-Reporter

    Südstadt:

    • Wo: Marienstraße 15
    • Wann: 19. September, 10 bis 22 Uhr
    • Wo: Schützenstraße 46
    • Wann: 19. September, 12 bis 22 Uhr
    • Wo: Wilhelmstraße 73
    • Wann: 19. September, 13 bis 21 Uhr

    Südweststadt:

    • Wo: Hirschstraße zwischen Roonstraße und Vorholzstraße
    • Wann: 14 bis 20 Uhr

    Weststadt:

    • Wo: Sophienstraße 8
    • Wann: 19. September, 7:30 bis 16 Uhr
    • Wo: Sophienstraße 147 gegenüber Gutenbergplatz
    • Wann: 19. September, 12 bis 22 Uhr

    Nordweststadt:

    • Wo: Landauer Straße 2b
    • Wann: 19. September, 13 bis 21 Uhr

    Durlach:

    • Wo: Marstallstraße
    • Wann: 20. September, 10 bis 16 Uhr

    Hintergrund: Was ist der Parking Day?

    Der Parking Day in Karlsruhe ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche. Diese findet seit 2002 jährlich statt und fokussiert sich auf nachhaltige Mobilität und städtische Lebensqualität.

    Parking Day in Karlsruhe (Archivbild)
    Parking Day in Karlsruhe (Archivbild) Foto: ka-Reporter

    In Karlsruhe beteiligen sich Vereine, Initiativen und Bürger mit rund 20 Stationen. Dort gibt es neben Informationen zu Mobilität und Nachhaltigkeit auch Spielangebote und Raum für gesellschaftlichen Austausch.

    Weitere Infos zum Parking Day in Karlsruhe gibt es hier: https://parking-day-karlsruhe.de/

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden