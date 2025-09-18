Autos weg, Chill-out her! In diesen Straßen fallen am Parking Day die Parkplätze weg

Wenn öffentliche Parkplätze zum Entspannen einladen, dann ist wieder Parking Day in Karlsruhe. Vom Fahrradpflege-Stand, über Kinderflohmarkt, bis hin zu Sommerfesten ist 2025 alles dabei.
Bedeutet im Umkehrschluss: Wer am Wochenende sein Auto abstellen will, muss eventuell länger einen Parkplatz suchen.
Wann und wo der Parking Day stattfindet
Die Veranstaltungen beginnen am Freitagmorgen, 19. September, und enden am Samstagabend, 20. September. Plätze wie der Lidellplatz, die Marienstraße und die Sophienstraße stehen besonders im Fokus. Die vollständige Event-Liste findet ihr auf der Webseite des Parking Days.
- Armband-Stand & Kinderflohmarkt gegenüber vom Gutenbergplatz (Freitag)
- Aktion von Kiezblocks Karlsruhe (Südweststadt) und Rikscha-Projekt (Freitag)
- Aktion von Kiezblocks Karlsruhe (Oststadt) (Samstag)
In diesen Straßen entfallen (zeitweise) die Parkplätze
Innenstadt West:
- Wo: Viktoriastraße 13-17
- Wann: 19. September, 15 bis 21 Uhr
Innenstadt Ost:
- Wo: Lidellplatz
- Wann: 19. September, 11 bis 20 Uhr
- Wo: Fasanenstraße 2
- Wann: 19. September, 10 bis 13 Uhr
Oststadt:
- Wo: Georg- Friedrich- Straße 11
- Wann: 19. September, 17 bis 20 Uhr
Südstadt:
- Wo: Marienstraße 15
- Wann: 19. September, 10 bis 22 Uhr
- Wo: Schützenstraße 46
- Wann: 19. September, 12 bis 22 Uhr
- Wo: Wilhelmstraße 73
- Wann: 19. September, 13 bis 21 Uhr
Südweststadt:
- Wo: Hirschstraße zwischen Roonstraße und Vorholzstraße
- Wann: 14 bis 20 Uhr
Weststadt:
- Wo: Sophienstraße 8
- Wann: 19. September, 7:30 bis 16 Uhr
- Wo: Sophienstraße 147 gegenüber Gutenbergplatz
- Wann: 19. September, 12 bis 22 Uhr
Nordweststadt:
- Wo: Landauer Straße 2b
- Wann: 19. September, 13 bis 21 Uhr
Durlach:
- Wo: Marstallstraße
- Wann: 20. September, 10 bis 16 Uhr
Hintergrund: Was ist der Parking Day?
Der Parking Day in Karlsruhe ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche. Diese findet seit 2002 jährlich statt und fokussiert sich auf nachhaltige Mobilität und städtische Lebensqualität.
In Karlsruhe beteiligen sich Vereine, Initiativen und Bürger mit rund 20 Stationen. Dort gibt es neben Informationen zu Mobilität und Nachhaltigkeit auch Spielangebote und Raum für gesellschaftlichen Austausch.
Weitere Infos zum Parking Day in Karlsruhe gibt es hier: https://parking-day-karlsruhe.de/
