Autos weg, Chill-out her! In diesen Straßen fallen am Parking Day die Parkplätze weg

Wenn öffentliche Parkplätze zum Entspannen einladen, dann ist wieder Parking Day in Karlsruhe. Vom Fahrradpflege-Stand, über Kinderflohmarkt, bis hin zu Sommerfesten ist 2025 alles dabei.

Bedeutet im Umkehrschluss: Wer am Wochenende sein Auto abstellen will, muss eventuell länger einen Parkplatz suchen.

Icon vergrößern Parking Day (Archivbild) Foto: ka-Reporter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Parking Day (Archivbild) Foto: ka-Reporter

Wann und wo der Parking Day stattfindet

Die Veranstaltungen beginnen am Freitagmorgen, 19. September, und enden am Samstagabend, 20. September. Plätze wie der Lidellplatz, die Marienstraße und die Sophienstraße stehen besonders im Fokus. Die vollständige Event-Liste findet ihr auf der Webseite des Parking Days.

Armband-Stand & Kinderflohmarkt gegenüber vom Gutenbergplatz (Freitag)

Aktion von Kiezblocks Karlsruhe (Südweststadt) und Rikscha-Projekt (Freitag)

Aktion von Kiezblocks Karlsruhe (Oststadt) (Samstag)

Icon vergrößern Flohmarkt in Karlsruhe (Symbolbild) Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Flohmarkt in Karlsruhe (Symbolbild) Foto: Paul Needham

In diesen Straßen entfallen (zeitweise) die Parkplätze

Innenstadt West:

Wo: Viktoriastraße 13-17

Wann: 19. September, 15 bis 21 Uhr

Innenstadt Ost:

Wo: Lidellplatz

Wann: 19. September, 11 bis 20 Uhr

Wo: Fasanenstraße 2

Wann: 19. September, 10 bis 13 Uhr

Oststadt:

Wo: Georg- Friedrich- Straße 11

Wann: 19. September, 17 bis 20 Uhr

Icon vergrößern Georg-Friedrich-Straße in der Oststadt Foto: ka-Reporter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Georg-Friedrich-Straße in der Oststadt Foto: ka-Reporter

Südstadt:

Wo: Marienstraße 15

Wann: 19. September, 10 bis 22 Uhr

Wo: Schützenstraße 46

Wann: 19. September, 12 bis 22 Uhr

Wo: Wilhelmstraße 73

Wann: 19. September, 13 bis 21 Uhr

Südweststadt:

Wo: Hirschstraße zwischen Roonstraße und Vorholzstraße

Wann: 14 bis 20 Uhr

Weststadt:

Wo: Sophienstraße 8

Wann: 19. September, 7:30 bis 16 Uhr

Wo: Sophienstraße 147 gegenüber Gutenbergplatz

Wann: 19. September, 12 bis 22 Uhr

Nordweststadt:

Wo: Landauer Straße 2b

Wann: 19. September, 13 bis 21 Uhr

Durlach:

Wo: Marstallstraße

Wann: 20. September, 10 bis 16 Uhr

Hintergrund: Was ist der Parking Day?

Der Parking Day in Karlsruhe ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche. Diese findet seit 2002 jährlich statt und fokussiert sich auf nachhaltige Mobilität und städtische Lebensqualität.

Icon vergrößern Parking Day in Karlsruhe (Archivbild) Foto: ka-Reporter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Parking Day in Karlsruhe (Archivbild) Foto: ka-Reporter

In Karlsruhe beteiligen sich Vereine, Initiativen und Bürger mit rund 20 Stationen. Dort gibt es neben Informationen zu Mobilität und Nachhaltigkeit auch Spielangebote und Raum für gesellschaftlichen Austausch.

Weitere Infos zum Parking Day in Karlsruhe gibt es hier: https://parking-day-karlsruhe.de/