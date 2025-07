Heuschrecken-Plage in der Ukraine: Naturphänomen oder ist Russland schuld?

Im Süden der Ukraine herrscht derzeit eine Plage: Millionen Heuschrecken fallen über die Regionen Dnipro, Zaporizhzhia, Krywyj Rih, Cherson und Odessa her. Sie schwärmen über Dörfer und Städte hinweg und fressen sich durch Ernten, wie die Kiew Post in einem Bericht schreibt. Handelt es sich dabei jedoch gar nicht um ein Naturphänomen, sondern vielmehr um eine menschengemachte Plage?

Heuschreckenschwärme in ukrainisch und russisch kontrollierten Gebieten gemeldet

In Videos, die auf Social-Media-Plattformen gepostet wurden, ist zu sehen, wie riesige Heuschreckenschwärme über Straßen, Dörfer und Städte fliegen. Laut Kiew Post treten Schwärme auf, die komplette Dorfzentren verdunkeln würden und „dichte Insektenteppiche auf Hauswänden“ bilden. Berichte über eine Heuschreckenplage gibt es auch in russisch besetzten Gebieten, so beispielsweise auf der Krim.

Laut der Kiew Post wurden zwei Arten von Heuschrecken identifiziert: die Ägyptische Heuschrecke (Fachname: Anacridium aegyptium) und die Wanderheuschrecke (Locusta migratoria). Es handelt sich dabei um Arten, die große landwirtschaftliche Flächen vernichten können, was sie in der Ukraine auch tun. Allein in Cherson sollen die Heuschrecken bereits 27 Quadratkilometer Sonnenblumenfelder vernichtet haben. In Saporischschja berichtet das russische Agraraufsichtsamt von 200 Hektar Maisfelder, die den Insekten zum Opfer fielen.

Immerhin: Für den Menschen gefährlich sind die Heuschrecken nicht. „Ja, das sieht schrecklich aus. Ja, es sind riesige Mengen, der Himmel ist voller Insekten. Aber es besteht keine direkte Gefahr für Menschen“, wird der Ukrainer Andrij Pjatnyzkyj, Vize-Regionalchef von Saporischschja, in einem Bericht des Focus zitiert. Allerdings gefährden die Schwärme die Ernte.

Ukraine: Ist der Krieg für die Heuschreckenplage verantwortlich?

Für Wadym Tschajkowskyj ist klar, dass Russland die Schuld für die Insekten-Invasion trägt. „Lassen Sie uns ehrlich sein: Der Hauptgrund für die Heuschreckenplage ist der Krieg“, sagte der Vizedirektor der ukrainischen Lebensmittel- und Verbraucherschutzbehörde in einem Interview mit dem Agrarportal Latifundist. Demnach sei die Heuschreckenplage „eine Folge von Russlands Ökozid gegen die Ukraine“.

Vor allem die Sprengung des Damms am Kachowka-Stausee, die russische Truppen 2023 vornahmen, um einen ukrainischen Vormarsch zu stoppen, könnte laut Politico eine Rolle spielen. Aus dem Bericht der US-amerikanischen Tageszeitung geht hervor, dass die Plage im Kachowka-Reservoir am stärksten sei. Da das Gebiet trockengelegt wurde, könnte es demnach ideale Bedingungen für die Fortpflanzung der Heuschrecken bieten. Auch im Zuge des Krieges ungenutzte Felder und ungenutztes Ackerland könnten demnach Gründe für die Invasion sein. Belege für die Schuld Russlands an der Heuschreckenplage gibt es bislang allerdings nicht.

Die Kiew Post warnt vor einem ökologischen Dominoeffekt, der durch den Krieg ausgelöst würde. Demnach würden die kriegerischen Handlungen nicht nur Menschenleben auslöschen und Dörfer und Städte vernichten, sondern auch die Natur aus dem Gleichgewicht bringen.