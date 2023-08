Karlsruhe vor 38 Minuten

Wieder Probleme beim SEV? ka-Reporter empfindet Bus-Zustand der Line 15 als "katastrophal"

Am Lameyplatz und am Albtalbahnhof wird in den Sommermonaten gebaut. Bedeutet: Der Bahnverkehr wird zum Teil durch Busse ersetzt. Einer davon ist die Linie 15, der zwischen der Rheinbergstraße und dem Entenfang pendelt. Laut ka-Reporter Sven seien die Busse in einem katastrophalen Zustand. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sehen das anders.