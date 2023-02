Müllfahrzeuge sind in Deutschland mit einem A-Schild für Abfall gekennzeichnet und tragen eine orangene Lackierung. Wenn die Müllabfuhr unterwegs ist, sorgen bis zu zwei Müllmänner, die sogenannten Lader, für die Entleerung der Tonnen. Ein Weiterer steuert das Fahrzeug. Soweit so gut. Aber wie viel Müll fasst so ein Mülltransporter überhaupt?

Wie viel Abfall passt in ein Müllauto der Müllabfuhr in Karlsruhe?

Die Antwort: Ein Mülltransporter fasst ungefähr 10.000 Kilogramm Müll. Dass das Fahrzeug so große Mengen fassen kann, liegt an der eingebauten Müllpresse. Ohne diese Presse würden nur ein paar Dutzend Behälterladungen in den Wagen passen. So kommt der Transporter auf ein Füllvermögen von rund 400 bis 500 Kübel pro Fuhre, das sind zirka zwölf Tonnen.

Doch nicht nur die Füllmenge wird dadurch erhöht. Durch die Komprimierung der Abfälle werden Fahrtwege und damit Emissionen gespart. Anschließend landet der Müll in einer Müllverbrennungsanlage.

Die Müllabfuhr in Karlsruhe | Bild: Lars Notararigo

Wie viel Abfall produziert eine Person?

Es gibt die städtische Müllabfuhr in Karlsruhe und private Dienstleister wie zum Beispiel Alba Nordbaden, die vom Amt für Abfallwirtschaft beauftragt werden. So fielen laut der Abfallbilanz des Karlsruher Stadt und Landkreises rund 364 Kilogramm Abfall pro Kopf in Baden-Württemberg an. Dementsprechend viel ist auch die Müllabfuhr in Karlsruhe beschäftigt.

Wie viel läuft ein Müllmann pro Tag?

Schon gewusst? Ein fleißiger Lader legt täglich ungefähr 20 Kilometer zurück. Das sind umgerechnet 25.000 Schritte. Doch neben körperlicher Fitness dürfen einem Müllmann auch das wechselnde Wetter und die verschiedenen Gerüche nichts ausmachen.

Wie viel verdient ein Müllmann bei der Müllabfuhr in Karlsruhe?

Die Ausbildung zum "Müllmann" nennt sich korrekt Fachkraft zur Kreislauf-und Abfallwirtschaft.

Die Ausbildungsvergütung setzt sich folgendermaßen zusammen, Stand 2022:

1. Ausbildungsjahr: 1068,26 Euro

2. Ausbildungsjahr: 1118,20 Euro

3. Ausbildungsjahr: 1164,02 Euro

Laut Informationen der Stadt Karlsruhe können auch Personen ohne Ausbildung bei der Müllabfuhr starten. Hier liegt das Gehalt zwischen 1.500 und 2.200 Euro. Hinzu kommt eine Gefahrenzulage und verschiedene Pauschalen. Außerdem hängt das Gehalt von der Berufserfahrung und dem Wohnort ab sowie davon, ob die Person über einen LKW-Führerschein verfügt. Je nachdem, ob man als Lader oder Fahrer agiert, kann sich das Gehalt auf bis zu 3.500 Euro summieren.

Müllmänner / Fachkräfte zur Kreislauf-und Abfallwirtschaft bei der Arbeit (Symbolbild). | Bild: Caroline Seidel/dpa

Wann kommt die Müllabfuhr in Karlsruhe?

Sicher wurde jeder schon einmal in der Früh vom Straßenlärm eines Mülltransporters geweckt. Denn in den Wohngebieten von Karlsruhe beginnt die Müllabfuhr den Dienst bereits ab 7 Uhr morgens. Diese Zeit ist in dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchV) gesetzlich geregelt. Im Vollservice werden die Mülltonnen, je nach Mülltonnenart, jede bis alle zwei und vier Wochen geleert. Vorausgesetzt, die Müllabfuhr streikt nicht. Es kam auch schon vor, dass die Müllabfuhr pandemiebedingt den Abfall nur unregelmäßig abholen konnte.

An welchen Tagen kommt die Müllabfuhr?

Alle Details dazu, wann welche Tonne in welcher Woche geleert wird, sind im Abfuhrkalender aufgelistet.

Wie viele Mülltonnen gibt es in Karlsruhe?

In Karlsruhe gibt es vier Mülltonnen, um die sich die Abfallentsorgung kümmert. Die Mülltonnengrößen sind von 80 Liter bis zu 1.100 Litern erhältlich.

Mülltrennung: Was kommt in welche Mülltonne?

Das kommt in die Restmülltonne - graue Mülltonne

Asche

Glühbirnen

Gummi

Hygieneartikel

Porzellan

stark verschmutzte Materialien

Staubsaugerbeutel

Verbandmaterial

Windeln

Eine Frau legt eine Tüte mit Restmüll in die graue Tonne. | Bild: Bernd Weißbrod/dpa/Bildarchiv

Das kommt in die Wertstofftonne - gelbe Mülltonne

Alufolie

Getränkekartons

Kunststoffe

Metalle

Verpackungen aus Holz, Metall oder Kunststoff

In die Wertstofftonne kommt zum Beispiel Plastik und Alufolie. | Bild: ErS

Das kommt in die Biotonne - braune Mülltonne

Balkon- und Topfpflanzen

Eierschalen

Gemüseabfälle

Kaffeefilter

rohe und gekochte Speisereste

Schnittblumen

Teebeutel

Eine Biotonne. | Bild: Fredrik von Erichsen/Archiv

Das kommt in die Papiertonne - blaue Mülltonne

Briefumschläge und Bücher

Kataloge

Papier, Pappe, Kartonagen

Verpackungen aus Papier und Pappe

Zeitschriften

Wie bestellt man in Karlsruhe den Sperrmüll?

Der Sperrmüll in Karlsruhe kann über die Behördennummer 115 oder bei den Bürgerdiensten bestellt werden. Pro Haushalt kann dieser kostenfrei zweimal jährlich in Anspruch genommen werden.

Wie hoch sind die Gebühren der Abfallentsorgung in Karlsruhe?

Je nach Stadtgebiet und Mülltonnengröße (80-100 Liter) unterscheiden sich die Gebühren von 17- 260 Euro pro Mülltonne. Die genauen Kosten der Müllabfuhr in Karlsruhe finden sich auf der Webseite der Stadt.

Kontakt Müllabfuhr in Karlsruhe

Das Amt für Abfallwirtschaft ist auch für alle Prozesse der Karlsruher Müllabfuhr verantwortlich. Dieses hat seinen Sitz in der Ottostr.21, 76227 Karlsruhe.

Telefonisch ist die Müllabfuhr in Karlsruhe unter der 0721-133-7009 zu erreichen.