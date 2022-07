von ka-news.de

Bei einem Umzug oder beim Ersetzen alter Möbelstücke durch neue fällt einiges an Sperrmüll an. Um Sperrmüll in Karlsruhe ordnungsgemäß zu entsorgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Was gehört in Karlsruhe in den Sperrmüll?

Sofas, Tische, Schränke, Regale oder Betten – zum Sperrmüll zählen alle sperrigen Einrichtungsgegenstände, die aufgrund ihrer Größe oder ihres Materials nicht im Hausmüll entsorgt werden können. Für die Abholung sollten die Möbelstücke flexibel sein und eine Länge von 2,20 Meter nicht überschreiten.

Bild: ka-news

Kein Sperrmüll sind:

Gebäudebestandteile: Türen, Waschbecken oder Gipsplatten sind kein Sperrmüll.

Schadstoffe, Altreifen, Bauabfälle und Elektrogeräte: gehören auf den Wertstoffhof

Abfälle, Glas: Werden von Anwohnern selbst entsorgt

Abholung des Sperrmülls in Karlsruhe

Bis zu vier Kubikmeter Sperrmüll pro Haushalt können in Karlsruhe über die Abholung entsorgt werden. Dieser Service gilt bis zu zweimal jährlich für die Anwohner der Stadt Karlsruhe.

Einmal im Jahr findet die Abholung des Sperrmülls in Karlsruhe zu einem festgelegten Termin statt. Der genaue Termin ist über den Abfuhrkalender der Stadt Karlsruhe einsehbar.

Wer den Termin zur Abholung des Straßensperrmülls in Karlsruhe verpasst hat, kann mit dem “Sperrmüll auf Abruf Karlsruhe” sperrige Gegenstände fachgerecht entsorgen.

"Sperrmüll auf Abruf"-Termin in Karlsruhe-Grünwinkel | Bild: (mw)

Anwohner, die den Sperrmüll auf Abruf in Karlsruhe nutzen möchten, müssen ihn vorher bei der Stadt anmelden: Entweder über die Behördennummer 115 oder über das Antragsformular für Sperrmüll. Sobald der Antrag eingereicht wurde, stehen verschiedene Termine zur Verfügung, an denen der Sperrmüll bei den Bewohnern abgeholt wird.

Bild: ka-news

So funktioniert die Abholung des Sperrmülls in Karlsruhe

Sperrmüll bei der Stadt Karlsruhe beantragen und Termin auswählen.

Am Tag der Abholung ist der Sperrmüll bis morgens um 6.30 Uhr am Straßen- bzw. Gehwegrand abzuladen.

Über den Tag verteilt holen die Müllautos der Stadt Karlsruhe den Sperrmüll ab.

Abfälle oder Stoffe, die nicht in den Sperrmüll gehören, werden am Straßenrand zurückgelassen und müssen von den Eigentümern selbst entsorgt werden.

Sperrmüll in Karlsruhe: zweites Leben für alte Möbel

Nicht jedes Möbelstück muss gleich entsorgt werden – viele Gegenstände befinden sich noch in einem guten Zustand und können bei anderen Besitzern ein neues Zuhause bekommen. Daher gibt es Möglichkeiten, um vermeintlichen Sperrmüll in Karlsruhe zu spenden, zu tauschen oder zu verschenken. Natürlich steht auch die Möglichkeit offen, seine Sachen auf dem Flohmarkt zu verkaufen.