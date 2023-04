Schauplatz: Kleine Kirche in der Nähe des Marktplatzes. Seit Ende vergangenen Jahres häufen sich die Hinweise: Hier stimmt etwas nicht. Anwohner, Geschäftsleute und Passanten wenden sich an die Polizei, dass es im Bereich um die kleine Kirche an der ehemaligen oberirdischen Haltestelle "Marktplatz" in Karlsruhe zuginge wie im Taubenschlag - Drogen würden hier gehandelt.

Haschisch- und Kokainhandel auf östlicher Kaiserstraße

Ein Umstand, den die Polizei zum Anlass nahm, im Bereich der östlichen Kaiserstraße noch genauer hinzusehen. In Zivil überwachte sie das Areal über mehrere Monate. Der Verdacht bestätigt sich: "Hauptsächlich Haschisch aber offensichtlich auch Kokain", wie Jürgen Zimmer, erster Polizeihauptkommissar gegenüber ka-news.de mitteilt. Abnehmer sind unter anderem auch Jugendliche.

Am Donnerstagnachmittag um kurz vor 20 Uhr hieß es für die Polizei dann: Zugriff. Vor den Stufen sowie der schmalen Gasse neben der kleinen Kirche kontrollieren die Beamten mehrere junge Männer. "Ey, lass mich los", brüllt einer von ihnen. Ein anderer versucht noch in Richtung Schloss zu entkommen - doch vergeblich.

36 Polizisten vom Revier Marktplatz sind am Großeinsatz beteiligt, unterstützt werden sie vom einem dreißig Mann starken Einsatzzug des Polizeipräsidiums sowie durch Polizeihundeführer. ka-news.de durfte den Einsatz begleiten.

Gegenüber der kleinen Kirche bildet sich indes eine Traube schaulustiger Passanten. "Ist das krass. Das ist echt, gell?", fragt ein Junge seinen Freund, der den Anblick ebenfalls kaum glauben kann und das Geschehen mit offenem Mund verfolgt.

Festnahmen auf Kaiserstraße

Die Beamten tasten die Verdächtigen ab, durchsuchen Jacken-und Hosentaschen. Bei einem der festgehaltenen Männer schauen sie unter die Mütze. Bei einem anderen in die Brusttasche.

Immer wieder ist zu beobachten, wie die Polizisten sichergestelltes Material beziehungsweise auffällige Gegenstände in Plastikbeutel packen. Beweissicherung.

In diesem Zuge werden auch sogenannte Mugshots - Fotos, die die Polizei von Tatverdächtigen im Zuge der erkennungsdienstlichen Behandlung anfertigt. Wie man es aus Kriminalfilmen kennt, wird den Verdächtigen dabei eine Nummer vorgehalten und sowohl eine Portrait- als auch Seitenaufnahmen des Gesichts erstellt.

Gesuchte Personen unter Festgenommenen

Das sich die Verdächtigen ausgerechnet im Bereich der Innenstadt aufhalten, lege nach Einschätzung der Beamten übrigens unter anderem daran, dass dort entsprechend viel potentielle Kundschaft sei und sich die Verdächtigen im Trubel in Sicherheit wiegten.

Eine Annahme, der die Verdächtigen aufsetzten. Sie wurden vorläufig festgenommen und müssen mit einer Haftstrafe rechnen. Acht Personen davon seien bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft gesucht, so die Polizei am Donnerstagabend.

"Diese Haftbefehle haben wir im Vorfeld erwirkt. Jetzt laufen die Maßnahmen, dass wir die Personen zum Revier bringen, nochmal genau die Identität klären, die Tatbeteiligung zusammenstellen, überprüfen ob eventuell noch Drogen an den Personen sind und dann folgen solche Maßnahmen wie erkennungsdienstliche Behandlungen und dann geht bei uns die Zelltür zu", erläutert Andreas Dahm, Leiter des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz das weitere Vorgehen.

Das könne erst nach den weiteren Untersuchungen gesagt werden. "Ich hoffe aber sehr, dass es wirklich auch ein Signal ist in Richtung derjenigen, die jetzt noch auf freiem Fuß sind oder auch in Richtung derjenigen, die hier gekauft haben", so Dahm.

Polizei-Fazit zum Einsatz

Prinzipiell werde es die Polizei nicht hinnehmen, dass in Karlsruhe offen mit Rauschgift gehandelt wird, so Dahm im Gespräch. Abschreckend sollte das "öffentliche Schauspiel" wohl allemal gewirkt haben.

Wie die Polizei am Freitagmittag bestätigt wurden beim Einsatz elf Personen festgenommen. Insgesamt fand die Polizei beim Einsatz mehrere Hundert Gramm Cannabis, 50Kilogram Kokain sowie 10.000 Euro Bargeld. Der Einsatz erstreckte sich bis spät in die Nacht: Weitere Ermittlungsspuren wurden verfolgt und Wohnungen durchsucht.

Grundlage für den Einsatz war eine monatelange Ermittlungsarbeit im Vorfeld: Seit Dezember wurde die "florierende offene Drogenszene" am Einsatzort beobachtet. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft arbeiteten im Vorfeld eng zusammen. Die Erkenntnislage aus den vorhergehenden Ermittlungen war ausreichen, um die Haftbefehle zu erlassen und die Personen am Donnerstag festzunehmen. Welche Haftbefehle in Vollzug gesetzt und welche ausgesetzt werden, steht noch im engen Zusammenhang der Ermittlungsarbeit.

