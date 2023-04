Zunächst nahm ein Mobiles Einsatzkommando am Dienstagabend den 27-Jährigen nach einem mutmaßlichen Drogengeschäft beim Verlassen einer Gaststätte vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnungen der beiden Tatverdächtigen sowie von zwei weiteren Objekten nahmen die Beamten auch den 30-Jährigen vorläufig fest und stellten mutmaßliches Dealgeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie weitere Beweismittel sicher.

Karlsruhe 23-Jähriger mit 1,3 Promille und unter Drogen auf A5 bei Karlsruhe unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus ergab sich bei den Einsatzmaßnahmen auch ein Verdacht gegen einen dritten Mann, der sich in einer der durchsuchten Wohnungen aufhielt. Bei ihm fanden die Kriminalbeamten ebenfalls Betäubungsmittel sowie ein Faustmesser auf. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Karlsruhe Drogen im Straßenverkehr: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch Das könnte Sie auch interessieren

Die beiden 27 und 30 Jahre alten Beschuldigten wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils unter anderem wegen des Vorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die weiteren Ermittlungen von Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an.