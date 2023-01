Karlsruhe vor 1 Stunde

Drogen im Straßenverkehr: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

In der Ettlinger Allee in Rüppurr führten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt und das Kompetenzteam "Drogen im Straßenverkehr" am Montagmorgen eine Schwerpunktkontrolle durch. Der Grund: "Drogen im Straßenverkehr ist eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr", erklärt die Polizei.