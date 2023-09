Karlsruhe vor 46 Minuten

Wenn das Handy um 11 Uhr piepst: Der Warntag in Karlsruhe im Liveticker

Um 11 Uhr am Donnerstag, 14. September, testen Deutschland sein bundesweites Warnsystem: Der Probealarm soll alle Handys erreichen. Zusätzlich testet Karlsruhe sein Sirenensystem : In allen Stadtteilen soll Sirenen-Geheul zu hören sein. Wie der Warntag in Karlsruhe läuft - ka-news.de ist live in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr dabei und liefert Informationen und Stimmen.