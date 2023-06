Karlsruhe 22. Juni 2023, 07:56 Uhr

FDP will Sand an der Alb ausbaggern - um Fische zu schützen

Die Alb in Karlsruhe hat ein Problem: Sand. Davon hat sie laut Karlsruher FDP-Fraktion nämlich zu viel. In der Folge können einheimische Fischarten ihre Eier nicht mehr in der Flusssohle ablegen. Deshalb fordert die FDP ein aktives Ausbaggern des Sandes. Die Stadtverwaltung hat diesbezüglich andere Pläne. Sie will den Ursachen der steigenden Ablagerungen auf den Grund gehen.