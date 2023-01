Karlsruhe vor 1 Stunde

Warmes Essen, gute Gespräche und Kleidung: Am Sonntag startet die 10. Karlsruher Vesperkirche

Während es draußen kalt ist, bietet die Johanniskirche in Karlsruhe einen Ort der Wärme und verwandelt sich in die Vesperkirche. Vier Wochen lang können bedürftige Menschen in der Kirche am Werderplatz zusammenkommen, essen oder sich einfach nur eine wärmende Jacke abholen.