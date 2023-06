Im Sommer können die Temperaturen ziemlich hoch werden. Da eignen sich nicht nur schattige Plätzchen im Park zur Abkühlung. Rooftop Bars, die sich in einigen Metern Höhe befinden, sorgen nicht nur für einen kalten Drink in deiner Hand, sondern auch für ein laues Lüftchen. Na, am Wochenende schon was vor?

Über den Dächern der Stadt: P10 - Karlsruhe

Das Parkdeckzehn (P10) in Karlsruhe befindet sich direkt auf dem Dach des Karstadtgebäudes. In zirka 30 Metern Höhe ist es möglich, den Blick über Karlsruhe schweifen zu lassen.

Bild: P10

Mit dem Sandstrand und den Liegestühlen soll ein Urlaubsgefühl vermittelt werden. und hat bei den Google Rezensionen 3.8 von 5 Sternen erreicht.

Wo? Zähringerstraße 69, 76133 Karlsruhe

Zähringerstraße 69, 76133 Karlsruhe Kontakt: Telefon: 0721/ 612 25 69

Telefon: 0721/ 612 25 69 Haltestelle: Marktplatz

Marktplatz Nächstes Parkhaus: Karstadt

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 16 bis 23 Uhr

Freitag: 15 bis 24 Uhr

Samstag: 14 bis 24 Uhr

Sonntag: 15 bis 23 Uhr

Preise Parkdeck 10

Baguette mit Pute oder Sucuk: 6.90 Euro

Sucuk: 6.90 Euro Alkoholfreier Cocktail: 8 Euro

Cocktail mit Alkohol: 8.80 Euro

Rooftop-Bar: Sky Beach - Stuttgart

"Sehr gemütliche Atmosphäre mit Sandstrand über den Dächern der City." So beschreiben Google User die Stuttgarter Rooftop Bar namens Sky Beach.

Das Highlight: Chill-Out Betten zur Verfügung, die im Vorfeld reserviert werden können, laden zum ultimativen entspannen ein. Ein Drink in der Horizontalen ist also kein Problem.

Adresse: Königstraße 6, 70173 Stuttgart

Telefon: 0711/ 222 541 04

E-Mail: info@skybeach.de

Nächstes Parkhaus: Galeria Kaufhof

Öffnungszeiten Sky Beach Rooftop-Bar Stuttgart

Sonntag bis Dienstag: 12 bis 23 Uhr

Mittwoch bis Samstag: 12 bis 0.30 Uhr

Preise Sky Beach Rooftop-Bar Stuttgart

Bis zur Veröffentlichung des Artikels gab uns die Sky Beach Bar keine Rückmeldung.

Rooftop-Bar: Citybeach - Frankfurt

Mit der Frankfurter Skyline im Blick und einem kühlen Getränk in der Hand lassen sich die heißen Sommertage im Citybeach Frankfurt bestimmt gut aushalten.

"Tolle Location auf dem Dach eines Parkhauses" schreibt ein ehemaliger Gast der Rooftop Bar und gibt den Tipp ab, vor dem Besuch einen Tisch zu reservieren, um eine mögliche Wartezeit zu überbrücken.

Adresse: Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz 5, 60313 Frankfurt am Main

Telefon: 06102/ 352 46 14

E-Mail: info@citybeach-frankfurt.de

Nächstes Parkhaus: Parkhaus Konstabler

Haltestelle: Konstabler Wache

Öffnungszeiten Rooftop Bar Citybeach Frankfurt

Montag bis Donnerstag: 13 bis 22 Uhr

Freitag: 13 bis 23 Uhr

Samstag: 12 bis 0 Uhr

Sonntag: 12 bis 22 Uhr

Eintritt Rooftop-Bar Citybeach Frankfurt

Auf der Internetseite steht die Information, dass für den Eintritt nur eine Barzahlung möglich ist:

Montag bis Freitag bis 17 Uhr: freier Eintritt

Montag bis Freitag ab 17 Uhr: 5 Euro

Samstag, Sonntag und am Feiertag ganztags: 5 Euro

Preise Rooftop-Bar Citybeach Frankfurt

Bei einer Tischreservierung beträgt der Mindestverzehr des Citybeaches Frankfurt 25 Euro pro Person. Eine Liege kostet 35 Euro pro Person.

Auf der Speisekarte gibt es unter anderem Salate und Sandwiches. Kosten zwischen 9.90 und 23.90 Euro.

Die Drinks bewegen sich in einem Preisrahmen von 3.50 bis 14 Euro. Eine ganze Flasche Wein, Champagner oder Wodka (0,5 bis 3 Liter) kostet zwischen 33 und 560 Euro.

Rooftop-Bar: Schilling Roofbar - Heidelberg

Die Ruinen des Heidelberger Schlosses thronen auf dem Nordhang des Königstuhls und ist das Markenzeichen der mittelalterlichen Stadt.

Bild: Schilling Roofbar

Neben der Altstadt mit viel Geschichte, hat Heidelberg aber auch eine moderne Seite. Dazu gehört unter anderem die Schilling Roofbar, die einen "super Blick über Heidelberg", wie einer der Besucher in den Google Rezensionen schreibt punkten.

Adresse: Alte Glockengießerei 9, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221/ 733 30 03

E-Mail: mail@schillingroofbar.com

Nächstes Parkhaus: P17 "Stadtbücherei" oder Tiefgarage P1

Haltestelle: Stadtbücherei

Öffnungszeiten Schilling Rooftop-Bar Heidelberg

Küche

Montag: Geschlossen

Dienstag bis Donnerstag und Sonntags: 18 bis 22 Uhr

Freitag: 18 bis 23 Uhr

Samstag: 17 bis 23 Uhr

Bar

Montag: Geschlossen

Dienstag bis Donnerstag und sonntags: 18 bis 24 Uhr

Freitag: 18 bis 2 Uhr

Samstag: 17 bis 2 Uhr

Preise Schilling Rooftop-Bar Heidelberg

Getränke: Alkoholfreie sowie alkoholische Getränke kosten zwischen 3.90 und 39 Euro.

Speisen: Preisspanne zwischen 6 und 29 Euro

Rooftop Bar im Hotel Roomers Baden-Baden

Auf dem Dach des Hotels Roomers, befindet sich die Terrasse in einem "modernen" Ambiente, wie ein Besucher in den Google Rezensionen schreibt.

Bild: Roomers Baden-Baden

Ein absolutes Highlight: die Dachterrasse mit Infinity Pool. Er ist "ganzjährig beheizt" wodurch der Blick auf den Schwarzwald sogar im Winter möglich ist.

Adresse: Lange Straße 100, 76530 Baden-Baden

Telefon: 07221/ 901 939 30

E-Mail: bar@roomers-badenbaden.com

Nächstes Parkhaus: Festspielhausgarage

Haltestelle: Festspielhaus

Öffnungszeiten Rooftop-Bar Hotel Roomers

Bar: täglich von 9 bis 1 Uhr

Pool: täglich 6.30 bis 1 Uhr

Preise Rooftop-Bar Hotel Roomers

Getränke: Preislich liegen die Cocktails bei 16 bis 22 Euro, Wein pro Glas bei zirka 13 Euro. Die Karte bietet allerdings auch Getränke wie Rum, Whiskey, Cognac oder Bier an.

Speisen: Vorwiegend Sushi auf der Speisekarte. Preisspanne zwischen 7 und 40 Euro

Rooftop-Bar: SP6 Strandbar - Pforzheim

Die SP6 Strandbar in Pforzheim befindet sich auf dem Dach der Sparkasse und lädt mit Sandstrand und kühlen Drinks zum Verweilen ein. Auch das Essen ist laut Besuchern empfehlenswert. "Sehr leckere frisch gebackene Pizza, Flammkuchen und frischer Salat. Leckere Cocktails" schreibt ein Gast und gibt 5 von 5 Sternen.

Bild: SP6

Adresse: Luisenstraße 4, 75172 Pforzheim

E-Mail: info@sp6-strandbar.de

Haltestelle: Leopoldplatz

Nächstes Parkhaus: Sparkasse Parkhaus

Öffnungszeiten SP6 Strandbar Pforzheim

Küche: Täglich von 12 bis 22 Uhr

Bar

Montag bis Donnerstag: 11.30 bis 23 Uhr

Freitag: 11.30 bis 24 Uhr

Samstag: 12 bis 24 Uhr

Sonn- und feiertags: 12 bis 23 Uhr

Preise Rooftop-Bar Sp6 Strandbar Pforzheim

Speisen: Pizza, Flammkuchen oder doch lieber Salat? Die Speisekarte hat einiges zu bieten und kostet zwischen 6.50 und 17 Euro.

Getränke: Über klassische Cocktails, egal ob mit oder ohne Alkohol bis hin zu Wein und Kaffee liegt der Preisrahmen zwischen 2.60 bis 11.20 Euro. Champagner oder Prosecco-Flaschen kosten zwischen 29.50 und 160 Euro.

Rooftop-Bar: Roof Bar - Mannheim

Ein malerischer Sonnenuntergang kann auf dem Dach des Radisson Blu Hotels bestaunt werden. Denn dort liegt im 6. Obergeschoss die Rooftop-Bar von Mannheim. Dort finden auch regelmäßig Afterworkpartys statt.

Kleiner Tipp: Tickets für die ROOF Bar Nichts 2023 für den 6. Juli, um 18 Uhr, stehen bereits zum Verkauf. Ein Cocktail und ein Glas Champagner gibt es beim Kauf gratis dazu.

Adresse: Q7 27, 68161 Mannheim

Telefon: 0621/ 33 65 00

E-Mail: bar.mannheim@raddisonblu.com

Nächstes Parkhaus: B+B Parkhaus

Haltestellen: Strommarkt, Wasserturm oder Rosengarten

Öffnungszeiten Rooftop-Bar Mannheim

Montag bis Freitag: 17 bis 24 Uhr

Samstag: 15 bis 1 Uhr

Sonntag: 18 bis 23 Uhr

Preise Rooftop-Bar Mannheim