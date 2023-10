Karlsruhe 26. Oktober 2023, 06:00 Uhr

Tipps vom Experten: Worauf Pilzsammler in Karlsruhe achten sollten

Herbstzeit ist Pilze-Zeit! Viele zieht es raus in die Wälder, um Champignons und Co. für das Abendessen einzusammeln. Das kann aber schnell gefährlich werden. Der Naturwissenschaftliche Verein "Arbeitsgruppe Pilze Karlsruhe e.V." bietet deswegen immer montags eine Pilzberatung beim Naturkundemuseum an. Ein paar Tipps vom Experten gibt's bereits vorab.