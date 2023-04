Am Tag der Arbeit wird nicht nur demonstriert, sondern auch getanzt. Zumindest am Abend davor. Denn da locken die sogenannten "Tanz in den Mai" Veranstaltungen in die Clubs, Bars und anderen Etablissements. Karlsruhe ist da keine Ausnahme!

1. Mit Opa und Onkel am 1. Mai in die Disko

Lust zu tanzen, aber weniger, lange aufzubleiben? Hier wäre der Club Stadtmitte vielleicht eine Option. Denn am 1. Mai findet dort die 1. Karlsruher Familien-Disco statt. Gefeiert wird zu Madonna, Mark Forster und Co. Der Clou: Hier können Eltern, Großeltern und Kinder gemeinsam ihre Tanzschritte zum Besten geben.

Wann : 1. Mai 2023, von 14 bis 17 Uhr

: 1. Mai 2023, von 14 bis 17 Uhr Wo: Stadtmitte Karlsruhe, 76137 Karlsruhe, Baumeisterstraße 3

Stadtmitte Karlsruhe, 76137 Karlsruhe, Baumeisterstraße 3 Eintritt: Family Ticket für 6 Euro

Die Stadtmitte | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

2. Der 1. Mai am Strand: Auch im Hubraum wird getanzt

Sand zwischen den Zehen, das Rauschen des Meeres im Ohr. So stellen sich viele Menschen den idealen freien Tag vor. Meeresrauschen gibt es in Durlach zwar nicht kann zwar nicht, dafür eine Strandlocation! Etwas außerhalb Karlsruhes ältestem Stadtteil kann im HubRaum in den Mai getanzt werden. Zuvor können die Gäste bei leckeren Drinks und gutem Essen den Abend im Strandbereich genießen. Ab 19 Uhr gibt es dann Musik von DJ Piwi.

Der Name der Location klingt zwar sehr nach einer weiteren Reise, aber wer das Auto lieber daheim lassen möchte, der kann mit der Straßenbahn S51/S5 bis zur Haltestelle Hubstraße in Durlach fahren. Von dort sind es etwa 5 Gehminuten.

Wann: 30. April 2023, Beginn: 17 Uhr, DJ ab 19 Uhr

30. April 2023, Beginn: 17 Uhr, DJ ab 19 Uhr Wo: Untere Hub 1, 76227 Karlsruhe Durlach

Untere Hub 1, 76227 Karlsruhe Durlach Eintritt: 5 Euro

(Symbolbild) Am 30. April kann man im HubRaum erst entspannen und dann in den Mai tanzen. | Bild: Ben_Kerckx @ pixabay.com

3 . Tanze Tango in den 1. Mai

Wer sich mit den Tanzangeboten in den hiesigen Diskotheken nicht so richtig anfreunden kann, für den gibt es am ersten Mai noch etwas Exotischeres. Im Restaurant Akropolis-Ziegler gibt es eine Live-Milonga mit dem Duo Asato-Pais. Hier tanzen die Paare in der Mitte des Saales, während Stühle und Tische um sie herum in einem großen Kreis angeordnet sind.

(Symbolbild) 2023 kann man in Karlsruhe mit dem argentinischen Tango in den 1. Mai tanzen. | Bild: joakant @pixarbay.de

Wer sich jetzt denkt, "wie tanzt man eigentlich Tango?", der kann ganz beruhigt sein: Bevor die Veranstaltung richtig beginnt, gibt es noch einen Workshop. Also, her mit den Tanzschuhen und rein in den Mai!

Wo : Zieglersaal, Baumeisterstraße 18, 76137 Karlsruhe

: Zieglersaal, Baumeisterstraße 18, 76137 Karlsruhe Wann : 30. April 2023, Workshop: 19 bis 20.15 Uhr, Milonga (eigentliche Tanzveranstaltung) 20.30 bis 01.30 Uhr

: 30. April 2023, Workshop: 19 bis 20.15 Uhr, Milonga (eigentliche Tanzveranstaltung) 20.30 bis 01.30 Uhr Eintritt: Workshop 15 Euro pro Person, Milonga 25 Euro, Workshop + Milonga 35 Euro

Weitere Informationen: Da es sich bei Tango um einen Paartanz handelt, bitten die Veranstalter, sich von vorne herein paarweise anzumelden.

4. Tanz in den Mai: Unverschämt feiert bis in die Morgenstunden

Das zum Kult gewordene Unverschämt schließt nach 34 Jahren die Pforten. Aber vorher stehen noch einige Partys auf dem Programm. Für den Tanz in den Mai holt sich das Unverschämt den Mannheimer DJ Boundless ins Haus.

Er wird die Feiermeute bis zum frühen Morgen mit Beats der 90er, der 2000er und von heute versorgen. Ein großer Vorteil ist die Lage des Clubs: Er liegt direkt vor dem Karlsruher Hauptbahnhof und ist mit der Bahn sehr gut erreichbar.

Wann: 30. April 2023, ab 22 Uhr

30. April 2023, ab 22 Uhr Eintritt: 8 Euro

8 Euro Wo: Bahnhofsplatz 6, 76137 Karlsruhe

(Symbolbild) In der Nacht zum 1. Mai heizt ein DJ im Unverschämt ordentlich ein. | Bild: Pexels @ pixabay.com

5. Schunkelnd in den 1. Mai in Rastatt

Wer es lieber urig mag, der ist im Raststätter Hopfenschlingel genau richtig. In dazugehörigen "Hopfenscheuer" läutet DJ Audi ab 20 Uhr mit Musik den Tanz in den Mai 2023 ein. Begleitet wird er von einem weiteren Gast: Schlagersängerin Natalie Nock aus Baden-Baden wird ebenfalls ab 20Uhr auftreten. Sie war Kandidatin in der DSDS Staffel 2023. Die Tickets bekommt man im Vorverkauf direkt in der Hopfenscheuer.

