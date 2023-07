Die Hirschbrücke stellt eine Straßenkreuzung in zwei Ebenen dar und ist aus architektonischer Sicht von großer Bedeutung. Das große Verkehrsbauwerk führt die Hirschstraße über die Jollystraße und die Mathystraße hinweg und ihre Verzierungen und Ausbuchtungen für Lampen ähneln denen der Pont-Neuf-Brücke in Paris.

Hirschbrücke verbindet ZKM und Staatstheater

So bringt die Brücke ein französisches Flair nach Karlsruhe. "Die Hirschbrücke liegt auf dem Weg zwischen zwei großen Karlsruher Kultureinrichtungen: Dem ZKM und dem Staatstheater. Durch die Brücke können wir diese kulturmäßig miteinander verbinden", sagt Vlado Bulic, Vorstandsvorsitzender des Bürgervereins der Südweststadt, der das Fest bisher organisiert hat.

Blick über den Sonntagsspielplatz an der Hirschbrücke. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Die Brücke ist auch ein Symbol für eine Verbindung von Gesellschaft und Menschen", sagt er. Bulic möchte die Brücke dauerhaft mit einer LED-Beleuchtung ausstatten.

Die Ursprünge des Bürgervereins der Südweststadt

Gegründet wird der Bürgerverein der Südweststadt im Jahr 1896. Auslöser ist wahrscheinlich die Feier des 70. Geburtstags von Großherzog Friedrich von Baden. Am Tag nach seinem Geburtstag fährt der Großherzog mit seiner Familie durch die Stadt und die einzelnen Stadtteile sollen ihre Beiträge zu den Festlichkeiten leisten.

Vlado Bulic, Vorstandsvorsitzende des Bürgervereins der Südweststadt | Bild: Katherine Quinlan-Flatter

In der Südweststadt errichtet der Bürgerverein eine Triumphpforte auf der Hirschbrücke und schmückt Lampions in den Bäumen auf der Jollystraße – danach feiern die Südweststädter ein Lichterfest in den Straßen. Wahrscheinlich gibt es eine Art Kommission, die die Feier im Vorfeld organisiert und der Bürgerverein entwickelt sich daraus.

Die Brücke wird renoviert

Die Kosten der Renovierung des Bauwerks in den 1970er Jahren belaufen sich auf 1,25 Millionen Deutschmark. Die Brücke, die zwischen 1888 und 1891 erbaut wird, steht als Symbol der Gründerjahre und auch als ein für diesen Stadtteil charakteristisches Bauwerk.

Hirschbrücke im Jahr 1898. | Bild: Privatsammlung

Die Südweststädter nehmen die Wiedereröffnung der Brücke als Anlass zum Feiern und im Juni 1977 wird ein dreitägiges Sommerfest auf dem Sonntagplatz und in der Jollystraße unter der Hirschbrücke organisiert. Es gibt Musik, Tanz und Wettbewerbe für die Kinder. Alles in allem ist es ein fröhliches Familienfest.

Oberbürgermeister Otto Dullenkopf ist auch dabei. Wenige Tage nach dem Fest schreibt er den Organisatoren, dass ihn begeisterte Kinder angeschrieben haben, denen das Fest sehr gut gefallen hat. Insbesondere gibt es für Kinder einen Luftballonwettbewerb und einen Malwettbewerb – diese werden heute noch weitergeführt.

Dullenkopf hofft, dass es auch im nächsten Jahr ein solches Fest geben wird und der Bürgerverein nimmt dies als Anlass, um 1978 ein zweites Fest zu organisieren. Ein Tradition war geboren.

Wettbewerbe für Kinder und Gottesdienst unter der Brücke

Ab 1978 werden die Bänke nicht mehr auf dem Sonntagplatz aufgestellt, sondern auch auf der während des Fests gesperrten Jollystraße. Inzwischen kommen die Kinder aus allen Teilen der Stadt, um am Malwettbewerb und Luftballonwettbewerb teilzunehmen.

Kindermalwettbewerb Hirschbrückenfest 1985. | Bild: Privatsammlung

Da die Luftballons mit Gas aufgeblasen werden muss immer ein Feuerwehrmann dabei sein und in der Tat kommt immer der gleiche Feuerwehrmann aus Durlach dazu. Ein Gottesdienst wird jeweils sonntagsmorgens gehalten, mit Mitgliedern des Posaunenchors.

"Auch diese Tradition wird jedes Jahr weitergeführt", erklärt Bulic. Um 10 Uhr an dem jeweiligen Sonntag während des Fests wird ein ökumenischer Gottesdienst unter der Brücke gehalten, eine Art Open-Air-Kirche, mit Mitgliedern der evangelischen und katholischen Kirchen.

Nach 1978 findet das Hirschbrückenfest mit wenigen Unterbrechungen jedes Jahr statt – 1984 feiert die Südweststadt zum achten Mal. Am Samstag kommen die beliebten Kinderwettbewerbe und am Sonntag spielen die Binding-Musikanten – anschließend gibt es ein Eintopfessen.

Der Sonntagplatz.

Im Jahr 2008 spielt das Trio "Come Back" und die Südweststadtjugend bietet Rap und Hip Hop. Vom 1. Beiertheimer Carneval Club tanzt die Prinzengarde und die Tanzmariechen, während ein Magier das Publikum verzaubert.

Das letzte Fest

Das letzte Fest findet jedoch im Jahr 2010 statt. "Das Fest erfordert viel Organisation", erklärt Bulic. "Zu dieser Zeit waren nicht genug Leute im Verein, die in der Lage waren, die Arbeit zu machen. Außerdem war 2009 ziemlich schlechtes Wetter und es sind weniger Leute gekommen. Das heißt: Auch die Kassen waren leer."

Blick auf das Festgelände am Sonntagplatz. Im Vordergrund der Bläserchor St. Peter und Paul. In der Bildmitte Festzelt mit Menschenmenge. Im Hintergrund Teilansicht der Brücke. | Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8/BA Schlesiger 1977 A 33 182_5_12 vom 11.06.1977

Bulic kommt 1993 aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Karlsruhe. Seine Mutter ist bereits Ende der 1960er Jahre in die Südweststadt gezogen und er kennt noch das Hirschbrückenfest von damals, als er seine Mutter besuchte.

"Früher gab es eine Kindereisenbahn und ein Karussell", erinnert er sich. "Es es war damals eher ein Straßenfest, heute ist es zu einem Stadtteilfest geworden", sagt er.

Kinderflohmarkt kommt dazu

Der Bürgerverein organisiert 2018 und 2019 einen Kinderflohmarkt auf dem Sonntagplatz. Nach den Corona-Sperrungen 2020 konnte der nächste Kinderflohmarkt erst 2021 stattfinden. "Man hat richtig gemerkt, wie begeistert die Leute waren, wieder etwas Soziales im Stadtteil zu haben", erzählt Bulic.

Das von der Künstlergruppe "Die Schule" geschaffene Maskottchen des Festes "Südweststadt-Hirsch" während des Transports unter der Hirschbrücke, dabei fünf junge Männer und zwei Kinder. | Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8/BA Schlesiger 1981 A42_23_1_32 vom 15.07.1981

"Man fragte uns dann, ob wir nicht wieder das Hirschbrückenfest organisieren könnten. Der Bürgerverein erklärte, dass wir junge Leute brauchen, die in der Lage sind, zu helfen. Und tatsächlich haben sich die Leute angeboten. So können wir das Fest wieder veranstalten und wir haben neue junge, aktive Mitglieder im Verein."

Diesmal muss der Bürgerverein nicht alles alleine organisieren. Der Veranstaltungsplaner Ludwig Center GmbH übernimmt die Hauptarbeit und stellt beispielsweise Tische, Bänke, Essen, Trinken und Kinderunterhaltung zur Verfügung. Kindergärten und Schulen können auch an eigenen Ständen Kuchen verkaufen.

Hirschbrückenfest kommt 2023 zurück

Mit dem Veranstaltungsplaner wird das Fest diesmal sogar vier statt drei Tage dauern. "Es ist schön zu sehen, wieviel Familien mit Kindern, auch aus anderen Stadtteilen, kommen", sagt Bulic. Auch der Kinderflohmarkt läuft jetzt dreimal im Jahr: Im Mai, Juli und Oktober.

Die historische Bürgerwehr, die 2010 dabei war, wird dieses Jahr wieder erscheinen. "Man hat 2021 gesehen, wie glücklich die Leute waren, sich treffen zu können", erzählt der Vorstandsvorsitzende. "Es ist eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen und auch schön, mit den Leuten bei dieser Gelegenheit zusammen zu kommen."