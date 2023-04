Karlsruhe vor 1 Stunde

"Sie ist allgegenwärtig": Woher kommt Karlsruhes Jugendkriminalität - und was kann getan werden?

Ein Blick in die Kriminalstatistik 2022 für Karlsruhe macht es deutlich: Jugendkriminalität ist auch in der Fächerstadt auf dem Vormarsch. "Sie ist allgegenwärtig und damit "normaler" Bestandteil einer Gesellschaft, meint die Polizei". Warum das so ist und was Corona damit zu tun hat, klärt ka-news.de mithilfe der Polizei Karlsruhe.