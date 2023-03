Karlsruhe vor 2 Stunden

Zwischen Schulhof und Knast? In Karlsruhe steigt Kriminalität unter 18 deutlich an

Der Mord an der 12-jährigen Luise in Freudenberg durch zwei ihrer Altersgenossen beschäftigt Medien und Öffentlichkeit seit Wochen. Doch nicht nur in NRW nimmt Kinder- und Jugendkriminalität besorgniserregende Ausmaße an. Die Polizei Karlsruhe berichtet.