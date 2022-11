von (ps/jeg)

Nach fast 20 Jahren hat das Café Böckeler seinen Standort am Karlsruher Marktplatz aufgeben müssen. Die Stadt Karlsruhe teilt auf Anfrage der ka-news.de-Redaktion mit, dass man sich leider nicht über den künftigen Mietpreis des Gebäudes einig geworden sei.

Die Städtische Fächer GmbH wird das Gebäude am Marktplatz nun sanieren lassen, so die Stadt. Die Arbeiten werden wohl bis Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein - dann kann ein neuer Mieter einziehen. Bisher habe die Stadt allerdings noch nicht nach einem Nachfolger für Böckeler gesucht, so die Pressestelle der Stadt.

"Das Café Böckeler ist als Mieter noch nicht ganz vom Tisch. Es wird während und nach der Sanierung versucht, weitere Gespräche zu führen", erklärt die Stadt. Ob der Familienbetrieb allerdings an den jahrelangen Standort im Karlsruher Stadtkern zurückkehrt, ist fraglich. Vor wenigen Tagen hat das Café Böckeler nämlich in Ettlingen neu eröffnet.