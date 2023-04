Ziel sei es, den Fahrgästen bei allen Wetterverhältnissen einen sicheren Betrieb bieten zu können. In Stufe eins des Umbaus werde zunächst die Lage der Aufzugskomponenten an zwölf Anlagen verändert. Diese Maßnahme wurde so im August 2022 bereits an den vier störungsanfälligen Anlagen erfolgreich durchgeführt und wird nun auf die restlichen Anlagen ausgeweitet.

Aufzüge werden nach und nach kurz abgeschaltet

Für den Umbau müssen die Aufzüge im Zeitraum vom 26. April bis Anfang Mai nacheinander jeweils für wenige Stunden stillstehen. Laut Mitteilung der Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (Kasig) ist dabei immer nur ein Aufzug in eine Fahrtrichtung betroffen. Diese Arbeiten sollen gezielt außerhalb der Hauptverkehrszeiten vorgenommen.

Fahrstuhl am Marktplatz (Pyramide). | Bild: Jeremy Gob

Personen die auf einen Fahrstuhl angewiesen sind, sollen vor Ort über Alternativen informiert werden. Für Stufe zwei und drei werden die Aufzüge ab Juni dann einzeln nacheinander für mehrere Tage außer Betrieb genommen.

"Im Fokus der intensiven Umbauten steht eine verbesserte Durchlüftung der oberirdischen Lift-Zugänge, um potenzielle Stauwärme abzuleiten. Insgesamt werden 16 Anlagen baulich angepasst. Dabei gibt es eine klare Priorisierung: Stark genutzte Aufzugsanlagen kommen zuerst dran.Eine umfangreiche Information über die Abläufe in der Stufe 2 und 3 wird rechtzeitig Ende Mai erfolgen", erklärt die Kasig.

Im vergangenen Sommer waren an wenigen sehr heißen Tagen vier der insgesamt 16 Aufzüge zeitweise ausgefallen, weil sich in dem oberirdischen Lift-Zugang die Wärme gestaut hat. Diese damals betroffenen Aufzüge werden zuerst und aufwendiger umgebaut. Bereits in der jetzigen Ausbaustufe waren höhere Sollwerte angesetzt worden als erforderlich.