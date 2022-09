Karlsruhe vor 1 Stunde

Hitzeproblem bei Aufzügen der Kombilösung: Erste ad hoc-Maßnahme erfolgreich abgeschlossen

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mitteilen, wurden die hitzebedingten Umbaumaßnahmen an vier Aufzügen des Karlsruher Stadtbahntunnels abgeschlossen. Gemeinsam mit der Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (Kasig) und Aufzughersteller Schindler habe die VBK in den vergangenen Tagen verschiedene technische Modifikationen an den Fahrstühlen vorgenommen, um diese hitzebeständiger zu machen.