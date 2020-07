vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Digitale Schlosslichtspiele: Vorbereitungen laufen - 2.000 virtuelle Bäume und Büsche gepflanzt

Da die Schlosslichspiele für das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, wird "die größte Kinoleinwand der Stadt" in die digitale Welt verlegt. In aufwändiger Kleinarbeit wurde das Karlsruher Schloss als Animation für Tablet, Smartphone und Co. erstellt. Wie bei den "realen" Schlosslichtspielen gibt es sowohl feste Spielzeiten als auch neue Shows. Was die "Besucher" dieses Jahr erwartet - ein Überblick.