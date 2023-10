Karlsruhe vor 2 Stunden

Offerta, Herbstmess, Kinder-Flohmarkt: Das bietet das letzte Oktober-Wochenende in Karlsruhe!

Am 31. Oktober ist Halloween! Doch bereits am Wochenende davor ist in Karlsruhe ganz schön was los! Welche Veranstaltungen ihr euch von Freitag, 27. Oktober, bis Sonntag, 29. Oktober, nicht entgehen lassen solltet, erfahrt ihr in unseren wöchentlichen Event-Tipps!