Auch in diesem Oktober kommen Jahrmarkt-Fans wieder auf ihre Kosten. Denn: in Karlsruhe findet wieder die Herbstmesse statt! Von Karlsruhern liebevoll auch einfach Karlsruher Herbstmess' oder kurz und knapp Karlsruher Mess' genannt, bietet sie großen wie kleinen Besuchern eine Menge Freude. Das reicht von A wie Achterbahn bis Z wie Zuckerwatte.

Bild: Thomas Riedel

Wann findet die Herbstmesse 2023 in Karlsruhe statt? Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Herbstmess in Karlsruhe findet immer im Oktober auf dem Karlsruher Messplatz an der Durlacher Allee statt. Dieses Jahr fällt das Startdatum der Karlsruher Mess auf den 27. Oktober 2023. Der letzte Tag fällt auf den 6. November 2023.

Besucher können täglich von 14-22 Uhr vorbeikommen. Freitags, samstags und am Dienstag, 31. Oktober, hat die Mess bis 23 Uhr geöffnet.

Die Highlights der Herbstmesse Karlsruhe 2023

Neben den zahlreichen Fahrgeschäften und Imbissbuden gibt es auf der Karlsruher Herbstmess auch noch andere Angebote. So wird am Freitag, den 28. Oktober 2022, der Karlsruher Oberbürgermeister, Frank Mentrup, die Herbstmesse in Karlsruhe mit einem Fassanstich um 17 Uhr eröffnen. Darüber hinaus wird es auch wieder einen Familientag an der Herbstmesse Karlsruhe geben.

Das heißt: Am Donnerstag, den 2. November, werden die Fahrschäfte ermäßigte, familienfreundliche Preisen anbieten.

Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Zudem kann man aus der örtlichen Presse Mess´-Spaß-Coupons heraustrennen und diese am Eröffnungsabend, sowie am Abschlusstag einlösen. Dadurch vergünstigt sich der Besuch der Herbstmesse. Typisch für das Programm der Herbstmesse in Karlsruhe ist auch, dass der Abschlussabend immer soll etwas ganz besonderes sein soll. Darum wird ab 20 Uhr ein Musikfeuerwerk auf dem Messegelände stattfinden.

Herbstmesse Karlsruhe 2023: Wie viel kostet der Eintritt?

Bei der Herbstmess Karlsruhe zahlst du keinen Eintritt. Gezahlt wird nur für Fahrgeschäfte, Verlosungen und Verpflegung.

Herbstmesse Karlsruhe 2023: Wo kann ich parken?

Um einen geeigneten Parkplatz in der Nähe der Herbstmesse Karlsruhe zu finden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal auf der Südseite des Karlsruher Messplatzes. Abends und an Wochenenden steht sogar der Parkplatz der EnBW am Ostring kostenlos zur Verfügung. Auch der Parkplatz beim Mann Mobil/XXL-Lutz bietet sich zum Parken an.

Die Anfahrt zur Herbstmesse Karlsruhe 2023

Wer mit der Bahn anfahren möchte, kann bis zur Haltestelle Tullastraße/Alter Schlachthof, fahren. Von dort sind es nur noch wenige Minuten zu Fuß. Die "Tullastraße" wird von folgenden Bahnen angefahren.

Stadtbahn: S2, S5

Tram: 1, 2

Die Attraktionen und Fahrgeschäfte der Herbstmesse Karlsruhe 2023

Die Mess Karlsruhe hält für ihre Besucher einige spannende Attraktionen und Fahrgeschäfte bereit. Viele davon sind schon fest etabliert, andere wechseln durch oder kommen neu dazu. Wer bereits die Frühlingsmess besucht hat, wird einige der Schausteller-Buden sicherlich wiedererkennen!

Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Auch ein zahlreiches Angebot an Essen und Trinken lässt sich auf der Herbstmesse Karlsruhe finden.

Karusselle und Fahrgeschäfte auf der Herbstmesse Karlsruhe

Achterbahn Feuer + Eis - B&K Freizeitanlagen KG

Autoscooter "No Limit" - Benjamin Frank

Break Dance - Brigitte Becker

Dance-Express - Marlon Roder

Disco-Skooter Number 1 - Autoskooter Haas e.K., Ariane Haas-Bruch

Hupferl- Andé Roder

Kettenflieger "Around the world" - Jean van der Beek

Kinderachterbahn "Racing Coaster" - Gisela Hartmann

Monsterhaus - R&S Filder

Riesenschaukel "Best XXL" - Claudia Zinnecker

Riesenschaukel "The King" - Claudia Zinnecker

Riesenrad "Juwel" - Göbel Worms GmbH

Fahrgeschäfte für Kinder auf der Herbstmesse Karlsruhe

Aladin Wunderland

In 80 Tagen um die Welt

Kinder- Autoscooter "Crazy Ride 2"

Kinder-Karussell "Nostalgie"

Kinderflieger "König der Löwen"

Mini Rallye um die Welt

Regenbogenland

Schau- und Belustigungsgeschäfte auf der Herbstmesse Karlsruhe

9D Action Cinema

Action Center "Remmi Demmi"

Laufgeschäft XXL Lach Haus

Quarter Tramp Sky jumper

Spielgeschäfte und Verlosungen auf der Herbstmesse Karlsruhe

Ausspielung "Boa Bora the Island of Fun"

Ausspielung "Treasure Island"

Bogenschießen Bonanza Western Salon

Büchsenwerfen

Entenangeln "Crazy Ducks"

Entenangeln "Howard die Ente"

"Der Greifer"

eClaw-Greifer

Greifer "Once upon a toy"

Exclusives Ballwerfen

Glückstempel

Paintball

Pfeilwerfen

Verrückte Dosen

Rivalen der Rennbahn

Schießsport

Schießwagen

Shooting Hall

Tütenangeln "Little Las Vegas"

Speisen und Getränke auf der Herbstmesse Karlsruhe

Badische Reisegasteronomie

Bonbonniere

Cocktailbar mit Biergarten

Créperie am Eifelturm

"Der Franzose" (es werden ebenfalls süße, sowie pikante Crêpes angeboten)

Eissalon

"Fetchers süße Leckereien"