Karlsruhe vor 1 Stunde

Oben ohne in Karlsruher Schwimmbädern: Zwischen persönlicher Freiheit und Jugendschutz

Oberkörperfrei in Karlsruher Schwimmbädern. Diese Wahl soll jede Person ungehindert treffen können - und zwar unabhängig welches Geschlechts. So lautet zumindest die Forderung der Linke. Wo das Vorhaben allerdings an seine Grenzen stoßen könnte, ist beim Kinder- und Jugendschutz.