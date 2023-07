Seit einer Woche ist die Phase Eins der Modernisierung von Karlsruhes Fußgängerzone abgeschlossen - nun wandert das Baufeld die Kaiserstraße entlang. Während direkt vor dem Marktplatz die letzten Pflastersteine aufgelegt werden, wird wenige Meter weiter bereits an den Leitungen gearbeitet. Tiefbauamtsleiter Martin Kissel und Projektleiterin Kristina Lochmann-Leßle erklären, was bisher geschah - und wie es aktuell weitergeht.

"Nach knapp dreieinhalb Monaten Bauzeit sind wir mit dem gegenwärtigen Fortschritt sehr zufrieden", meint Martin Kissel, Leiter Tiefbauamt während eines Pressetermins zur Kaiserstraße. Bislang seien knapp 11 Millionen Euro in die Baumaßnahme geflossen.

Der Zwischenstand des Karlsruher Tiefbauamtsleiters: "Trotz komplexer technischer Planung haben wir alles so gut wie möglich hinbekommen." Die unbequemen Randerscheinungen für Marktplatzbesucher und umliegende Gastronomen haben man weitestgehend minimieren können, sagt Kissel.

Was ist bisher passiert?

"Im Untergrund ist auf der Kaiserstraße jetzt alles neu!", meint Kissel. Die gesamte Leitungsinfrastruktur für Strom und Wasser wurde vollkommen ersetzt. "Die Arbeiten waren sehr raumgreifend - ein Leitungsgraben benötigt mindestens 1,5 Meter in der Breite", ergänzt Projektleiterin Kristina Lochmann-Leßle. Und parallel mussten die alten Leitungen als Provisorien weiter die Anwohner am Netz halten, was die Baumaßnahme zusätzlich erschwerte.

Die orangenLeitungen werden künftig Gas, die blauen Wasser zu den Haushalten leiten.

"Angefangen mit den Leitungen bauen wir die Kaiserstraße von unten nach oben auf", erklärt Lochmann-Leßle. Über den Leitungen wurde eine Art "Schwammbeton" gegossen. "Der bietet uns zwei entscheidende Vorteile: Erstens ist er tragfähig genug, um den Lieferverkehr problemlos auszuhalten. Zweitens lässt er Wasser von der Oberfläche bis in das Grundwasser versickern", so die Expertin.

Als neue Oberfläche der Kaiserstraße werden mit einer Vakuum-Hebeeinheit die bis zu 300 Kilo schweren Pflastersteine verlegt. "Aufgrund der maschinellen Unterstützung, braucht das seine Zeit. Aktuell liegen wir jedoch noch vor unserem Zeitplan", sagt die Projektleiterin.

In manchen Bereichen sind kleinere Pflastersteine zu entdecken, welche ein buntes Muster ergeben. "Das ist keinesfalls zufällig", meint Lochmann-Leßle. Gemeinsam mit der Baufirma wurde eine Schablone erstellt. So soll jeder Stein an die richtige Stelle kommen. "Wie bei einem Puzzle", ergänzt die Projektleiterin.

Das Baufeld auf dem Marktplatz zieht sich zusehends zurück. Seit dem 19. Juli sind auch die Wasserspiele wieder im Gang und wenige Tage später von Absperrungen befreit.

Das Baufeld wandert nun an der Lammstraße und Kreuzstraße vorbei die Kaiserstraße entlang.

Ein Erhalt der Verkehrsführung im Bereich Marktplatz war eine Auflage für das Bauprojekt - vonseiten der Verkehrsbetriebe. "Deshalb haben wir die Haltestellenzugänge immer offen gehalten", so Lochmann-Leßle. Außerdem wurde der Weg auf den Marktplatz für Veranstaltungen offen gehalten. "Über Stahlplatten und einen roten Teppich konnte man dann über die Baustelle gelangen", erklärt die Leiterin. Inzwischen ist diese Lösung nicht weiter notwendig.

