Bunte Kleidung, Schuhe und jegliche Form von Accessoires in den Schaufenstern. So sah die Kaiserstraße von Karlsruhe einmal aus. Doch dieses Bild gehört der Vergangenheit an. Der Leerstand in der Kaiserstraße ist kaum zu übersehen. Bereits im vergangenen Januar hat sich ka-news.de vor Ort umgeschaut. Acht Monate später gibt es tatsächlich ein paar gute Nachrichten - und einige neue Shops.

Sanierung Peek und Cloppenburg

Seit Oktober 2022 sind die Arbeiten an der Sanierung des Peek und Cloppenburg in vollem Gange. "Wir kommen gut voran", sagt noch ein Bauarbeiter auf Nachfrage der Redaktion. Ein genaues Datum der Wiedereröffnung steht nach wie vor aus.

Tally Weijl, Jack & Jones, Vero Moda und H&M Men - sind bereits neue Mieter da?

Nein, bisher hat sich kein neuer Mieter für die Leerstände gefunden. Jedoch sind die Schaufenster der Modekette Tally Weijl mit dem Banner "Die 80er - Sie sind wieder da!" plakatiert.

Die Stadt nutzt die freie Fläche, um für Ausstellungen oder innerstädtische Projekte zu werben. | Bild: Lea Lange

Aufgrund der fehlenden Mieter nutzt die Stadt Karlsruhe das ehemalige Geschäft als Werbefläche für innerstädtische Projekte. Ähnlich sieht es bei der Marke Jack & Jones und Vero Moda aus. Bereits im Januar standen die Räume der ehemaligen Modehäuser leer. Auch für die H&M Men Filiale heißt es weiterhin ausharren, bis der nächste Mieter kommt. Hier wirbt ein großes Plakat mit der Aufschrift "Werde Teil der Innenstadt".

Schaufenster "City Transformation" Karlsruher Kaiserstraße. | Bild: Lea Lange

Zalando Outlet zieht nach Karlsruhe

Bessere Nachrichten gibt es für das Gebäude des ehemals "großen H&Ms". Wo einst die Menschen im auf zwei Etagen einkaufen konnten, soll im Herbst 2023 der Zalando Outlet Store einziehen. Statt mehrere Pakete nach Hause zu bestellen, soll es dort "Zalando zum Anfassen" geben.

Ein Zalando Outlet Store soll ab Herbst 2023 ein Teil der Karlsruher Verkaufsstraße werden. | Bild: Lea Lange

Das Besondere: In Städten wie Frankfurt, Stuttgart oder Hamburg werden bei Zalando bereits die Waren bis zu 70 Prozent günstiger verkauft. Nun kommen auch die Karlsruher Schnäppchenjäger auf ihre Kosten.

Das Danger-Schuhaus wurde zu Søstrene Grene

Ebenfalls gute Nachrichten gibt es vom Danger-Schuhhaus. Während den Bürgern im Januar noch trostlose leere Fenster begegneten, hat sich im März ein neuer Mieter gefunden. Die dänische Handelskette Søstrene Grene hat nun ihren Platz auf der Kaiserstraße gefunden.

Das Søstrene Grene bietet alles rund um die Themen Haushalt, Malen und Organisation an. | Bild: Lea Lange

Salamander Adé

Auch die Schuhmarke Salamander gehört zu den Einzelhandelsunternehmen, die bald der Vergangenheit angehört. Genau wie viele andere Unternehmen, die bereits schließen mussten, ist auch Salamander insolvent. Wer stattdessen einzieht ist auf dem ersten Blick nicht erkennbar. Weder Schild noch Notiz weisen auf einen Mieterwechsel hin.

Hallhuber ist bald Geschichte

Am Samstag, 30. September 2023 verabschiedet sich auch die Modekette Hallhuber nach rund acht Jahren aus Karlsruhes Innenstadt. Welcher Shop die Räumlichkeiten übernimmt, ist laut einer Hallhuber-Mitarbeiterin noch nicht bekannt.

Hallhuber öffnet seine Pforten am 30. September ein letztes Mal. | Bild: Lea Lange

Schlemmermeyer zieht sich zurück

Die nächste Schließung wird vor allem die Feinschmecker unter den Karlsruhern hart treffen. Denn den "Schlemmermeyer" gibt es nicht mehr. Nach 50 Jahren mussten die Inhaber im Juli 2023 Insolvenz anmelden. Lediglich das prägnante gelbe Schild deutet noch auf das ehemalige Feinkostgeschäft hin.

Schlemmermeyer ist nicht mehr länger Teil der Flanierstraße | Bild: Lea Lange

Komplett verschwunden ist der Schlemmermeyer aber nicht. In Augsburg und am Viktualienmarkt München können eingefleischte Fans noch immer beim Schlemmermeyer einkaufen gehen.

Confiserie Böckeler: Noch immer kein Nachfolger

Viel hat sich bei der ehemaligen Filiale des Cafés Böckeler seit Januar nicht getan. Noch immer ist das Gebäude von Bauzäunen umgeben, die es von der restlichen Kaiserstraße abschirmen.

Im Sommer 2024 sollen die Arbeiten im ehemaligen Café Böckeler fertiggestellt sein. Anschließend könnten neue Mieter einziehen. | Bild: Lea Lange

Laut der Stadt Karlsruhe sollen die Baumaßnahmen des ehemaligen Caféhauses im Sommer 2024 beendet sein. Erst danach würde die Möglichkeit bestehen, dass ein neuer Mieter das Café übernimmt.

Neuer Snipes hat jetzt ein Schild

Die Schuhmarke Snipes war bereits vor dem Umzug in das alte Dielmann-Schuhaus ein fester Bestandteil der Kaiserstraße. Allerdings hing nach dem Umzug noch das Schild des Vorgängers am Gebäude. Das hat sich mittlerweile geändert. An den ehemaligen Dielmann-Shop erinnert nichts mehr.

Der Snipes-Store ist auch von Weitem an dem Logo auf dem Dach zu erkennen. | Bild: Lea Lange