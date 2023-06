"Der Defekt hat nichts mit der generellen Regulierung unserer Aufzüge zu tun", so ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) im Gespräch mit ka-news.de. Wie auf twitter mittgeteilt wird, ist der Aufzug am Europaplatz in Richtung Mühlburger Tor defekt.

Alternativ stünden die Aufzüge am Mühlburger Tor oder am Marktplatz zur Verfügung. Warum der Fahrstuhl aktuell nicht funktioniert, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Bereits im Sommer 2022 mussten einzelne Fahrstühle aufgrund zu hoher Hitze im Schachtinneren abgestellt werden. Aktuell werden alle Fahrstühle der Kombilösung überarbeitet, um solchen Ausfällen zukünftig vorzubeugen.