Sich zu bewegen oder gar einen Shopping-Trip durch die Karlsruher Innenstadt zu unternehmen, war in der vergangenen Woche eine echte Anstrengung. Die Temperaturen lagen kaum unter 30 Grad . Auch am heutigen Donnerstag, 24. August, soll es mit den hohen Temperaturen weitergehen. Die gute Nachricht aber gleich vorweg: Bis kommenden Mittwoch soll es kühler werden.

Karlsruher sollten sich aufs Schwitzen einstellen

Glück für die, die einen Ventilator oder eine Klimanlage zur Hand haben. Egal welche, aber diese Abkühlungsmöglichkeiten sollten auch heute Donnerstag zum Einsatz kommen. Denn "heute soll es nochmal schwül-heiß werden", so der Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr im Gespräch ka-news.de.

Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr. | Bild: Bernhard Mühr

Die Karlsruher müssen also nochmal durch und so richtig schwitzen. Denn das Thermometer bewegt sich zwischen 30 und 32 Grad. Doch Regen am Donnerstagabend soll für die nötige Abkühlung sorgen. Auch eine Unwetterwarnung wurde ausgesprochen.

Doch was heißt das nun für das anstehende Wochenende? Kommen Regenschirm, Gummistiefel und Regenjacke zum Einsatz? Starkregen wird es wohl nicht geben, so Mühr.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Zum Wochenende sollen die Temperaturen, im Vergleich zum Donnerstag, deutlich sinken. Mühr sagt, dass die Temperatur zwischen 26 und 30 Grad vor allem vom Regen abhinge, da dieser die Umgebung abkühlen würde. Da wird dann auch der Gang zur nächsten Eisdiele bestimmt keine Herkulesaufgabe mehr.

28.05.2018, 22:03 MESZ, Blitze wenige Kilometer südöstlich von Karlsruhe | Bild: Dipl.-Met. Bernhard Mühr

Doch es soll auch am Freitag zwischendurch "heftiger regnen", jedoch aber keine drei Tage am Stück, wie der Wetterexperte berichtet. Das heißt konkret: Samstag und Sonntag bleibt es vorwiegend trocken. Dabei soll es zwischen 21 und 25 Grad geben.

Bis Mittwoch soll es kühler sein

Die kühleren Temperaturen von Samstag und Sonntag sollen bis Mittwoch bleiben. Genau wie am Wochenende bewegen sich die Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Was danach geschieht, bleibt abzuwarten.