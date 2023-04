Der Winter ist vorbei, die Jacken bleiben zu Hause. Jetzt so ein leckeres Eis und der Tag ist perfekt! Doch Eiscafés in Karlsruhe gibt es viele. Wo es in der Fächerstadt besonders gut schmeckt, hat ka-news.de für euch erneut in einem Google-Ranking zusammengefasst.

In den letzten Wochen ging es bereits um die besten Restaurants, Döner und Burger Karlsruhes, heute ist die süße Nachspeise dran.

Das beste Eis in Karlsruhe: Eis Cassata Karlsruhe

Eis Cassata Karlsruhe ist die Eisdiele der Familie Cimino, die zwei weitere Standorte in Gaggenau und Rastatt betreibt. Besonders beliebt ist Eis Cassata für die große Auswahl an Eissorten, bei denen die ein oder andere Besonderheit dabei ist. So schreibt ein glücklicher Besucher in seiner Rezension, dass ihm die Sorte "Karlsruhe Asphalt", angelehnt an die vielen Baustellen, besonders gut gefallen hat.

Bei Eis Cassata Karlsruhe gibt es Eis und Eistorten. | Bild: ka-news

Neben der Kugel auf die Hand gibt es auch die Möglichkeit, Eistorten mit individuellem Design zu bestellen. Zum Beispiel für einen Geburtstag oder eine Hochzeit. Diese können auf der Website bestellt werden.

Mit 4,8 von 5 Sternen und über 1.466 Wertungen hat das Eis bei Cassata zahlreiche Kunden zufriedengestellt.

Eiscafés wie Linas Gelateria oder Marilú haben eine ähnlich hohe Sternenanzahl erzielt. Allerdings verfügen sie über deutlich weniger Wertungen bei Google.

Öffnungszeiten Eis Cassata:

Jeden Tag: 10 bis 19.30 Uhr

Kontakt Eis Cassata:

Eis Cassata Karlsruhe

Georg-Friedrich-Straße 30

76131 Karlsruhe

0721 606 588

eis.cassata@gmail.com

Das beste Eis in Karlsruhe: Arte Dolce Gelateria

In der Arte Dolce Gelateria ist der Name Programm: Hier wird nicht nur Eis, sondern auch Kunst produziert. Die verschiedenen Kreationen über Eisbecher zu Eistorten sind schön hergerichtet. Schön anzusehen ist auch die Eisproduktion, die für den Besucher gut sichtbar hinter einer Glaswand stattfindet.

Der in Sri Lanka geborene Thavakumar Maniam eröffnete 2013 mit seiner Frau Maria gemeinsam die Arte Dolce Gelateria in der Kaiserallee. | Bild: Arte Dolce

Glänzen kann Arte Dolce Gelateria auch mit ausgefallenen Eiskreationen. Besonders großer Beliebtheit erfreut sich das Chili-Eis. Auch der Kundenservice überzeugt. "Meine Frau hatte bedauert, dass es eine bestimmte Eissorte nicht gab. Antwort: einen Tag vorher anrufen und sie machen das Eis", schreibt ein begeisterter Kunde.

Mit 4,7 von 5 Sternen hat die Arte Dolce Gelateria die Karlsruher Gaumen überzeugt.

Öffnungszeiten Arte Dolce Gelateria

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 20 Uhr

Kontakt Arte Dolce Gelateria

Arte Dolce Gelateria

Kaiserallee 51

76133 Karlsruhe

0721 66 98 20 00

team@arte-dolce.de

Das beste Eis in Karlsruhe: Bar Gelateria Sette Colli

Die Bar Gelateria Sette Colli in Durlach ist ein Ableger der Pizzeria Trattoria Sette Colli in Pfinztal-Söllingen. Hier wird das Ambiente einer Bar mit dem Charme eines Eiscafés verbunden. Passend dazu werden hier auch Eisbecher mit Alkohol angeboten, wie der Amaretto- oder der Eierlikörbecher.

In der Bar Gelateria Sette Colli werden auch Eisbecher mit Alkohol angeboten. (Symbolbild) | Bild: Pixabay

"Bestes Eis in wechselnden Sorten in sehr guter Qualität in schönem italienischem Ambiente", oder "Schön ruhiges Ambiente, leckeres Eis und leckere Getränke. Der perfekte Ableger zur Pizzeria in Pfinztal-Söllingen", schreiben zwei Google-User.

Damit hat sich die Bar Gelateria Sette Colli 4,7 von 5 Sternen auch verdient!

Öffnungszeiten Bar Gelateria Sette Colli

Montag, Dienstag und Donnerstag: 11 bis 16 Uhr

Freitag bis Sonntag: 11 bis 17 Uhr

Kontakt Bar Gelateria Sette Colli

Bar Gelateria Sette Colli

Auer Straße 74

76227 Karlsruhe

0721 942 643 50

marioeilenia@hotmail.com

Das beste Eis in Karlsruhe: Eiscafé Casal

Das Eiscafé Casal in der Kaiserstraße kann stolz auf seine lange Tradition zurückblicken. Denn das berühmte Eiscafé gibt es bereits seit 1951.

Das Eiscafé Casal wurde vor über 70 Jahren in Karlsruhe eröffnet. | Bild: ka-news

Zu den besonderen Eissorten gehört das Mozart-Eis, das von den Mozart-Kugeln aus Wien inspiriert ist. Auf der Website können verschiedene Eisbecher oder auch Macarons bestellt und im Laden abgeholt werden. "Das Eis ist echt lecker und empfehlenswert. Mittags ist ein sehr großer Andrang, weshalb man für einen Tisch oder ein Eis zum mitnehmen etwas Zeit einplanen muss", resümiert ein Besucher.

4,6 von 5 Sternen und ein verdienter Platz 4 auf unserer Liste.

Öffnungszeiten Eiscafé Casal

Montag bis Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 22 Uhr

Kontakt Eiscafe Casal

Eiscafé Casal

Kaiserstraße 124C

76133 Karlsruhe

0721 215 82

eiscasal@t-online.de

Das beste Eis in Karlsruhe: Eis-Oma

Die Eis-Oma in Grünwinkel besteht seit 1939 und wird mittlerweile in vierter Generation betrieben. Neben der Karlsruher Filiale gibt es auch zwei in Rheinstetten. Wer eine Eistorte von Eis-Oma möchte, kann aus über 100 Motiven auswählen oder eine individuelle Gestaltung bestellen.

Das Eis Eis-Oma ist schon lange ein fester Bestandteil Grünwinkels. (Symbolbild) | Bild: pixabay@couleur

Die Besucher sind begeistert vom guten Eis und der gemütlichen Atmosphäre: "Viel gutes gehört über diese Eis! Alles stimmt! Sehr leckeres Eis und sehr freundliche Bedienung! Sehr angenehme Atmosphäre" und "Das allerbeste Eis in der Umgebung! Geschmacklich ein Traum" sind nur zwei der zahlreichen begeisterten Bewertungen.

Die Eis-Oma erreicht 4,5 von 5 Sternen in der Google-Bewertung.

Öffnungszeiten Eis Oma

Jeden Tag: 11 bis 19.30 Uhr

Kontakt Eis Oma

Hellbergstraße 1

76189 Karlsruhe

0721 503 737

info@eisoma.de

Dieses Ranking wurde anhand von Google-Bewertungen erstellt (Stand: 30. März). Google Bewertungen stellen immer Momentaufnahmen dar. ka-news.de legt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.