In der Stuttgarter Willhelma habe er das Konzept des "Christmas Garden" zum ersten Mal gesehen, erzählt Zoodirektor Matthias Reinschmidt auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Events am Donnerstagnachmittag, 26. Oktober. Die Lichtinstallationen dort hätten ihn so begeistert, dass er das Event unbedingt nach Karlsruhe holen wollte, als "Gegenentwurf zum grellen, oft lauten Weihnachtsmarkt." An 19 verschiedenen Standorten in sechs europäischen Ländern fand das Lichterfest bereits statt. Jetzt soll es auch nach Karlsruhe kommen.

(v.l.n.r) Christian Doll, Ursula Nothhelfen, Matthias Reinschmiedt, Sebastian Stein, Andreas Boehlke | Bild: Leonie Wiegel

Keine grellen Lichteffekte, keine dichten Menschenmassen - der Christmas Garden solle eine entschleunigte Version des Weihnachtsmarktes sein, sagt auch Andreas Boehlke, der für Planung und Aufbau der Installationen verantwortlich ist. Präsentiert wird der "Christmas Garden" von der Christmas Garden Deutschland gmbH und Veranstalter C2 Concerts.

Christmas Garden: Es gibt Videoprojektionen, Licht und Laser

Mehr als 30 Installationen und acht Highlights sollen einen zwei Kilometer langen Rundweg durch den Zoo in Karlsruhe schmücken. Dieser kann vom Haupteingang und vom Nordeingang betreten werden und führt um Schwanensee und Stadtgartensee herum, am Elefantenhaus vorbei.

"Die Besonderheit in Karlsruhe sind das Zusammenspiel von Wasser und Licht, diese Möglichkeit haben wir nicht überall", betont Christian Doll von C2 Concerts. Neben Videoprojektionen auf dem Wasser sind aber auch thematische Projektionen auf Bäumen, Laser- und Nebelinstallationen und ein Silvesterfeuerwerk aus Licht geplant. All das soll mit Soundeffekten und Musik begleitet werden.

Ein weitere Besonderheit, extra für den Karlsruher Zoo, wird ein leuchtender Hyazinth-Ara sein, der auf Wunsch von Zoodirektor Reinschmidt die Gäste am Eingang begrüßt.

Zoo-Eintritt und Christmas Garden voneinander unabhängig

Der Eintritt für den Christmas Garden findet unabhängig vom Zoo-Eintritt statt. Zoobesucher müssen den Zoo wie üblich zum Einbruch der Dunkelheit verlassen, der Christmas Garden öffnet seine Tore um 17 Uhr. Bedeutet: Zootickets können nicht mit Christmas Garden-Tickets kombiniert werden.

Christmas Garden Berlin (Archivbild) | Bild: Michael Clemens

Die Tickets für das Event können online im Vorverkauf gebucht oder für einen Aufpreis von zwei Euro an der Abendkasse gekauft werden. Das gilt auch für Besitzer von Jahreskarten. Aber: Wer sein Christmas-Garden Ticket an der Kasse kauft, hat nicht unbedingt die Garantie auf ein Ticket, das ohne die zwei Euro Aufpreis zwischen 20 und 24 Euro kostet.

Einlass-Slots: Tickets für Christmas Garden nur für halbe Stunde gültig

Denn um Tiere und Anwohner zu schonen und die Besinnlichkeit nicht durch Menschenmassen zu stören, setzte man auf limitierte, halbstündige Einlass-Slots, erklärt Sebastian Stein, Geschäftsführer von Christmas Garden Deutschland. Beim Buchen der Tickets können die Besucher einen Zeitraum wählen, sie haben dann beispielsweise von 17 bis 17.30 Uhr Zeit, den Christmas Garden zu betreten.

Christmas Garden in Koblenz (Archivbild) | Bild: Stefan Hegenberg

Danach gibt es kein Zeitlimit für den Aufenthalt. So soll Gedränge vermieden werden. Ab wie vielen Ticketverkäufen genau Schluss ist, soll die Erfahrung zeigen. "Wir rechnen mit plus, minus 5.000 Besuchern pro Tag", so Doll. Wie man die so auf die Slots verteilt, dass die besinnliche Stimmung erhalten bleibt, das müsse die Erfahrung zeigen.

So voll wie beim Lichterfest im August solle es aber auf keinen Fall werden, betonen die Veranstalter. Auch für das leibliche Wohl der Zoobesucher wird mit typischem Weihnachtsmarktessen wie Flammkuchen oder Pilzpfanne gesorgt.

Zootiere sollen nicht gestört werden

Und die Zoobewohner? Um die müsse man sich keine Sorgen machen, betont Reinschmidt. Die Stuttgarter Erfahrung sei, dass die Tiere dort nicht von dem Event gestört würden, obwohl die Installationen dort näher an den Gehegen liegen würden als im Karlsruher Konzept. Der Großteil der Tiergehege liegt abseits des Rundwegs.

Christmas Garden Berlin (Archivbild) | Bild: Michael Clemens

Die Tiere im Streichelzoo und im Elefantengehege seien nachts im Stall und würden von den Lichtern nichts mitbekommen. Das einzige Gehege unmittelbar am Rundweg ist das der Seelöwen. Diese könnten sich allerdings auch jederzeit ins Innere zurückziehen und seien ohnehin sehr nachtaktiv, so Rheinschmidt.

Einlass zu Christmas Garden nur über Zoo-Haupteingänge

Zum Rest des Zoos gibt es während der Öffnungszeiten des Christmas Gardens keinen Zugang. Auch eine mögliche Störung von Wildtieren sei ausgeschlossen und mit dem Umweltamt abgeklärt, ergänzt Reinschmidt. Wie entspannt die Weihnachstmarktalternative im Karlsruher Zoo wirklich ist - davon können sich die Besucher ab dem 23. November selbst ein Bild machen.