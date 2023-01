Karlsruhe vor 1 Stunde

KSC-Stadion wird sichtbar zum BBBank-Wildpark: Wie gefällt Ihnen das, Herr Lüsch?

Am Fußballstadion im Wildpark werden seit rund einer Woche die neuen Schriftzüge montiert: BBBank Wildpark prangt in blauen Lettern an der Stadionfassade. ka-news.de hat mit dem Oliver Lüsch, dem Vorstandsvorsitzenden des Namenssponsors gesprochen.