Karlsruhe vor 1 Stunde

Kraftwerk-Tickets auf Viagogo und Co.: Vorsicht bei überhöhten Preisen!

Kraftwerk in Karlsruhe? Ein absolutes Highlight! Kein Wunder, dass die Tickets für das Konzert so schnell ausverkauft waren. Da ist die die Not groß, bei überteuerten Angeboten zuzuschlagen. Da sollten Käufer jedoch vorsichtig sein.