Der Hauptausschuss des Karlsruher Gemeinderats stimmt in einer Beschlussvorlage der Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und dem Betrieb der vier öffentlichen WC-Anlagen zu. Dies soll durch die Firma HERING Sanikonzept GmbH erfolgen. Auch die Finanzierung für die Toilettenanlagen ist, laut einer Beschlussvorlage zur Inbetriebnahme der WCs vom 14. März, bereits vollständig budgediert.

Warum sollen neue öffentliche Toilettenanlagen entstehen?

"Im Stadtgebiet Karlsruhe werden von einem Anbieter von Stadtwerbung auf stadteigenen Grundstücken 21 barrierefreie System-Toilettenanlagen betrieben", so die Stadt Karlsruhe in der Beschlussvorlage des Hauptausschusses. Nun sollen aufgrund der starken Nachfrage vier weitere öffentliche und barrierefreie WC-Anlagen in städtischen Grünanlagen errichtet werden.

Bild: Beschlussvorlage der Stadt Karlsruhe vom 14. März

Schon im März 2020 soll der Gemeinderat in einer Sitzung der Errichtung der vier Toilettenanlagen zugestimmt haben. Sieben Firmen sollen sich darauffolgend für die Vergabeunterlagen interessiert haben. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 1. Dezember 2022 soll der Stadt schließlich ein Angebot vorgelegen haben.

Wer plant, baut und betreibt die WC-Anlagen?

"Die Ermittlung des wirtschaftlichen Angebotes erfolgte gemäß Vergabeunterlagen zu 100 Prozent nach dem Preis", heißt es in der Beschlussvorlage. Das Angebot der HERING Sanikonzept GmbH aus Burbach wurde zugelassen.

Standort vier: Marie-Juchacz-Straße | Bild: Theresa Thiem

Die Stadt erläutert weiterhin: "Für die Erschließung von Ver- und Entsorgungsleitungen (Tiefbau), den Gründungsarbeiten (Rohbau) sowie für die Herstellung der Außenlage (Landschaftsbau), einschließlich Projektleitungs- und Nebenkosten müssen netto 500.000 Euro bereitgestellt werden."

Wo kommen die vier WC-Anlagen hin?

Standort 1: In der Straße Rechts der Alb, 76199 Karlsruhe

Bild: Beschlussvorlage der Stadt Karlsruhe vom 14. März

Standort 2: Beiertheimer Allee, 76137 Karlsruhe

Bild: Beschlussvorlage der Stadt Karlsruhe vom 14. März

Standort 3: Rankestraße/Rüppurrer Straße, 76137 Karlsruhe

Bild: Beschlussvorlage der Stadt Karlsruhe vom 14. März

Standort 4: Marie-Juchacz-Straße, 76137 Karlsruhe

Bild: Beschlussvorlage der Stadt Karlsruhe vom 14. März

Anhand der Lagepläne der Stadt Karlsruhe lässt sich gut sagen, wohin die Toilettenanlagen kommen sollen. So zum Beispiel an der Kreuzung von der Marie-Juchacz-Straße zu der Luise-Riegger-Straße im City-Park Karlsruhe in der Nähe des Spielplatzes.