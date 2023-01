Bäume sind für das Stadtklima und für eine gute Lebensqualität unabdingbar. Allerdings müssen die grünen Riesen auch regelmäßig kontrolliert und gepflegt werden. Wie oft und intensiv wird in der FLL-Baumkontrollrichtlinien festgelegt.

In Karlsruhe übernimmt diese Aufgabe das Forst- (Wald) und das Gartenbauamt (Straßen und Parks). Trotzdem kann nicht immer verhindert werden, dass so mancher Ast - oder gar ein ganzer Baum - einmal herabstürzt. Zum Beispiel durch ein Unwetter. Zuletzt in der Nacht auf den 17. Januar.

Trockene Sommer haben die Karlsruher Bäume belastet

Besonders tragisch wird es dann, wenn Personen zu Schaden kommen. So geschehen am 12. Januar: Eine Seniorin wurde beim Spazieren in der Waldstadt von einem Baum - laut Stadt einer Kiefer - erschlagen. Dies sei aber nicht unbedingt ein Zeichen unzureichender Baumpflege, wie die Stadt Karlsruhe in einer E-Mail an ka-news.de erklärt.

Ein vertrockneter Baum im Hardtwald (Archivbild 2020) | Bild: Hammer Photographie

So hätten die trockenen Vorjahre und der Dürresommer im Jahr 2022 die Vitalität der Bäume deutlich belastet. Infolgedessen "wurden und werden entsprechende Maßnahmen bei der Baumpflege umgesetzt", so die Stadt. Mit einem kritischen Blick in die Waldstadt stellt man eine Menge schiefstehender, aber vitaler Kiefern fest. Ist das der Grund, warum der Baum schlussendlich fiel?

Schiefstand ist kein Grund, den Baum zu fällen

"Dies gehört zum typischen Wuchsbild der Kiefern in der Waldstadt und im Hardtwald. Ein Schiefstand ist jedoch kein Kriterium, um einen gesunden und vitalen Baum zu entfernen. Es gibt bislang noch keine Hinweise, warum die Kiefer am Donnerstag umgestürzt ist", heißt es auf Nachfrage der Redaktion.

Ob durch den tödlichen Vorfall nun mehr Kontrollen stattfinden werden, konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden. Sobald die Antworten vorliegen, werden sie an dieser Stelle ergänzt. Grundsätzlich gebe es in Waldstücken jedoch immer ein gewisses Risiko.

Betreten auf eigene Gefahr

Denn anders als bei Bäumen entlang von Straßen oder im innerstädtischen Bereich werden im Wald und an Waldwegen keine Regelkontrollen durchgeführt. Mit anderen Worten: Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren.

Feuerwehrmänner kümmern sich um einen umgestürzten Baum (Archivbild) | Bild: Aaron Klewer/Einsatz-Report24

"Daher empfiehlt der Forst auch, Wälder bei starkem Wind zu meiden, auf Warnungen des Deutschen Wetterdienstes zu achten und bei Unwetter/Sturmwarnung Wälder nicht zu betreten", so die Stadt abschließend.