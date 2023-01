Karlsruhe vor 1 Stunde

Windböen in Karlsruhe: Frau geht spazieren und wird von Baum erschlagen

Am Donnerstagmittag kam es in der Waldstadt zu einem tragischen Unfall. Wie die Berufsfeuerwehr Karlsruhe gegenüber ka-news.de bestätigt, wurde eine Frau beim Spazieren gehen von einem Baum erschlagen. Sie starb noch an der Unfallstelle.