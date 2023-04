In der Karlsruher Innenstadt breitet sich aktuell eine Großbaustelle aus. Der Grund: Die Kaiserstraße und die umliegenden Plätze werden umgestaltet. Zwar hat der Marktplatz seine Umwandlung bereits seit 2020 erfolgreich abgeschlossen, dennoch ist auch er von der aktuellen Baustelle betroffen.

Bauarbeiten betreffen auch Wasserspiele

Denn in der ersten Bauphase wird die Kaiserstraße an der nördlichen Seite direkt am Platz bearbeitet, da die Pflaster im Bereich der Wasserspiele angepasst werden müssen.

Bild: ©Stadt Tiefbauamt

Anschließend wandert die Baustelle nach rechts und links entlang der Straße ab und wird beim Marktplatz ein Stück nach hinten versetzt. Bis es soweit ist, ist es bereits August und der Sommer schon fast vorüber. Gibt es denn eine Chance, dass die Wasserspiele in diesem Jahr trotzdem noch sprudeln werden?

Auf Nachfrage der Redaktion wird klar: Die Stadtverwaltung kann hierzu (noch) keine konkreten Angaben machen. "Es hängt vom Fortschritt der Baumaßnahme ab, wann die Wasserspiele in Betrieb gehen können. Ein genaues Datum können wir aktuell nicht nennen", heißt es in einer E-Mail an ka-news.de.

August angepeilt, aber auch umsetzbar?

Etwas präziser fällt die Antwort der Stadtverwaltung bei einem Antrag der Freien Wähler/FÜR Karlsruhe Fraktion aus. Zwar stellt die Fraktion den Antrag, um die Möglichkeit von Bäumen auf dem Marktplatz zu erfragen, doch auch die Wasserspiele werden im derselben Stellungnahme erwähnt.

Baustelle vor dem Marktplatz. | Bild: Verena Müller-Witt

Darin heißt es: "Das Gartenbauamt empfiehlt, die Wasserspiele bis zur Beendigung der Baumaßnahme des Tiefbauamtes bis Ende August 2023 abgeschaltet zu lassen, um Beschädigungen und Schmutzeintrag aus dem Baustellenbetrieb zu vermeiden. Aufgrund der Bauaktivitäten sind die Wasserspiele auch nur eingeschränkt wahrnehmbar und nutzbar."

Ob also die Wasserspiele bis August wirklich in Betrieb genommen werden können, steht noch in der Schwebe.