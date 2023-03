Genau diese Frage stellte die FDP an die Karlsruher Stadtverwaltung. Das Sonderprogramm fördert Maßnahmen, die der Restaurierung und der Substanzerhaltung von national bedeutsamen Kulturdenkmälern dienen.

Die Begründung für den Antrag der FDP, das Rheinstrandbad für das Denkmalschutz-Sonderprogramm XII vorzuschlagen, liegt in der "Bedeutung des Bades für die Stadtgesellschaft und für die Menschen in der Region".

Allerdings erfülle das Bad seit Jahren nicht mehr die Mindestanforderungen der Besucher. Deshalb sollte laut der FDP-Fraktion die Sanierung und Bestandssicherung schnell angegangen werden.

Durch den fehlenden finanziellen Spielraum der Stadt Karlsruhe, könnte die Sanierung mithilfe von Fördermitteln des Denkmalschutz-Sonderprogramms XII vonstatten gehen, meint die FDP-Fraktion. Die Stadt sieht das allerdings ein wenig anders.

Rheinstrandbad kein Denkmal von nationaler Bedeutung

In ihrer Stellungnahme macht die Stadtverwaltung mit der Anfrage der FDP kurzen Prozess. "Das Rheinstrandbad kann nicht in das Sonderprogramm aufgenommen werden", heißt es. Die Begründung liege in der Kategorisierung von Kulturdenkmälern.

So gibt es laut Denkmalschutzgesetz die einfachen Kulturdenkmale nach Paragraph zwei und die Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung nach Paragraph zwölf des Gesetzes.

"Das Denkmalschutz-Sonderprogramm XII richtet sich an Denkmäler gemäß Paragraph 12 des Gesetzes. Das Rheinstrandbad Rappenwört ist als einfaches Kulturdenkmal nach Paragraph zwei eingeordnet, daher kann das Sonderprogramm nicht auf das Bad angewendet werden", so die Stadt in ihrer Stellungnahme. Allerdings gibt es ein Problem bei der Anfrage der FDP.

Das Rheinstrandbad ist bereits sicher und modern

Wie aus einem Gespräch mit Oliver Sternagel, dem Chef der Karlsruher Schwimmbäder, hervorgeht, besteht beim Rheinstrandbad Rappenwört kein Sanierungsbedarf, da dieses schon seit Jahren immer wieder saniert und auf den neusten Stand gebracht wird.

Die Anfrage der FDP-Gemeinderatsfraktion kann sich also nur um das "seit Jahren brachliegende Restaurant", so Sternagel, drehen. Das Bad selbst sei sowohl sicher als auch modern und habe mit dem anliegenden Restaurant gar nichts zu tun.

Zudem gibt es rund um das Rheinstrandbad genügend Imbissstände und andere Möglichkeiten etwas zu essen. Das Restaurant ist also gar nicht notwendig und ist dementsprechend zwar sanierungsbedürftig, aber es gibt keinen Anlass es zu sanieren.