"Ich wohne seit 49 Jahren in meiner Wohnung im A-Block der Königsbergerstraße 16, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", meint Hildegard Klug im Gespräch mit ka-news.de. Direkt vor ihrem Fenster herrschte bis Anfang der Woche der Ausnahmezustand. "Ein Meer aus Sperrmüll, Mülleimern und Wertstofftonnen", klagt die Anwohnerin. Wie es zu solch einer Ansammlung kommen konnte, könne sie sich nicht erklären.

"Schon sonntags haben die Leute angefangen, Sperrmüll für die Abholung am Mittwoch, 15. Februar, rauszustellen. Dann wurde es immer mehr", berichtet Klug. Das sei deutlich zu früh, erklärt die Stadt Karlsruhe. "Sperrmüll ist frühestens ab 19 Uhr am Vorabend des Abholtages, spätestens aber am Abholtag bis 6.30 Uhr am Straßen-/Gehwegrand des jeweiligen Grundstücks bereitzustellen." Das scheint so einige Anwohner nicht gekümmert zu haben.

Michelle Klug, Hildegard Klugs Enkelin hält die Sauerei am 17. Februar fotografisch fest. "Am Ende war es so viel Sperrmüll, durchmischt mit anderem Abfall, dass das Amt für Abfallwirtschaft (Afa) gar nicht mehr durch kam und den Müll am Mittwoch liegen lassen musste", meint die Anwohnerin.

Eigentlich sollte der Sperrmüll am 15. Februar abgeholt werden, am 17. Februar liegt er allerdings immer noch da. | Bild: Michelle Klug

Das war jedoch nicht der einzige Grund, weshalb der Müllberg am Ende liegen blieb. "Wenn der Müll nicht mitgenommen wird, handelt es sich um Gegenstände, die nicht zum Sperrmüll gehören. Demzufolge gibt es keinen alternativen Abholtermin", erklärt die Stadt.

"Als wohne ich im Brennpunkt"

Zwar sammle sich zu den regelmäßigen Abholungen immer eine Menge Sperrmüll an - schließlich lebten 60 Familien in dem Gebäude - aber dieses mal sei es besonders schlimm gewesen. "Ich weiß gar nicht, woher die Leute die ganzen Sachen nehmen", meint Klug. Sie selbst habe nicht genügend Möbel, um bei jeder Fuhre etwas rauszustellen.

Hildegard Klug zum Müllchaos: "Es fing ganz langsam an, wurde aber stetig mehr." | Bild: Michelle Klug

Für den Anblick vor ihrer Haustüre schämt sich die Anwohnerin. "Ich empfange schon gar keinen Besuch mehr mit so viel Müll direkt vor der Nase. Ich habe das Gefühl, als wohne ich mitten im Brennpunkt", so Klug. Umso erleichterter ist sie seit Anfang der Woche, denn seitdem ist der Müllberg verschwunden. Der Vermieter des Gebäudes, die Volkswohnung Karlsruhe, haben augenscheinlich gehandelt.

Sonderabholung notwendig

"Es war einfach viel zu viel und dazu nicht sortenrein mit untergemischten Hausmüll", erklärt eine Sprecherin der Volkswohnung gegenüber ka-news.de. Die regelmäßige Abholung, die eigentlich am 15. Februar hätte stattfinden sollen, sei schlichtweg undurchführbar gewesen. Deshalb sei eine Sonderabholung bei einem externen Dienstleister beantragt worden, so die Sprecherin.

Viel Müll. "Nicht jeder sperrige Gegenstand ist jedoch Sperrmüll", erklärt die Stadt Karlsruhe. | Bild: Michelle Klug

Auch die Stadt Karlsruhe merkt auf Anfrage der Redaktion an: "Bei den in der Königsberger Straße 16 bereitgestellten Abfällen handelte es sich um Gegenstände, die nicht der Sperrmülldefinition entsprechen. Sperrmüll ist am Straßen-/Gehwegrand (auf öffentlicher Fläche) bereitzustellen." Unter anderem seien Kartonagen, Altkleider, Europaletten, Elektrogeräte und sonstiger Restmüll zum Sperrmüll hinzugestellt worden, erklärt die Stadt. Darüber hinaus befand sich der Müll auf Privatgelände.

Eine Sprecherin der Volkswohnungen: "Die Kosten für die Sonderleerung betragen rund 600 Euro." | Bild: Carsten Kitter

"Ab letztem Samstag, 18. Februar, wurde der Müll über mehrere Tage eingesammelt und fortgebracht." Die Kosten für die Sonderleerung blieben allerdings bei den Mietern hängen, erklärt die Sprecherin der Volkswohnungen. "Rund 600 Euro wurden somit auf die Nebenkosten der 60 Mietparteien umgelegt." Deswegen der Appel vom Vermieter: "Bitte richtig trennen, denn Mülltrennung ist Pflicht."

Problem ist bekannt

Die Müllsituation an der Königsberger Straße 16 scheint verzwickt. Obwohl die Volkswohnungen für die Tonnen und Abstellflächen sorgten, werde immer wieder Müll außerhalb der Flächen abgelegt - teilweise auch Fremdmüll, so die Sprecherin.

Seit Montag, 20 Februar, herrscht vor der Königsberger Straße 16 wieder Ordnung. | Bild: Theresa Thiem

"Eine Beschwerde der Anwohner wurde uns dennoch nicht zugetragen, wir haben das Problem am Mittwoch mit eigenen Augen gesehen." Nachdem die regelmäßige Abfuhr nicht stattfinden konnte, sei unmittelbar eine Sonderleerung beauftragt worden, erklärt die Sprecherin.

"In der Königsberger Straße, aber auch in anderen größeren Wohneinheiten ist der Anteil an Gegenständen, die kein Sperrmüll sind, relativ hoch", meint die Stadt Karlsruhe. Auch werde oftmals auf Privatgelände Müll zur Abholung abgestellt - teilweise in größerer Entfernung zum Straßenrand.

"Deshalb werden Wohnbaugesellschaften - wie die Volkswohnung - immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Abholung des Sperrmülls nur stattfinden kann, wenn dieser auf öffentlicher Fläche bereitgestellt ist", erklärt die Stadt.

Drei Faustregeln der Stadt

Damit es so weit künftig nicht kommt, gibt die Stadt Karlsruhe drei Tipps mit an die Hand, denn: "Nicht jeder sperrige Gegenstand ist Sperrmüll." Diese Kriterien müssen erfüllt sein:

Es sind Dinge, die auch bei einem Umzug mitgenommen werden würden, also keine Gebäudebestandteile wie Türen, Waschbecken oder Gipsplatten. Es sind Abfälle, die nicht einfach zerkleinern und über die Restmülltonne oder die Wertstofftonne entsorgt werden können. Es sind keine Schadstoffe, Bauabfälle, Altreifen oder Elektrogeräte.

Mülltonnen in der Königsberger Straße 16. | Bild: Theresa Thiem

Die Einzelteile dürfen die Länge von 2,20 Metern nicht überschreiten, so die Vorgaben der Stadt. Die Kriterien für den Sperrmüll sind für alle Bürgerinnen und Bürger auf karlsruhe.de/stadt-rathaus/service-buergerinformation/abfallwirtschaft einsehbar.

Bonustipp

"Zweimal im Jahr können private Haushaltungen ihren Sperrmüll kostenlos entsorgen. Einmal über den festgelegten Abholtermin der Straßensammlung und einmal über den Sperrmüll auf Abruf", erklärt die Stadt Karlsruhe.

Beim Sperrmüll auf Abruf könne jeder Haushalt einmal im Jahr einen Termin nach eigenem Bedarf aus drei verschiedenen Terminvorschlägen wählen. Achtung: "Pro Haushalt und Abholung dürfen vier Kubikmeter Sperrmüll bereitgestellt werden."