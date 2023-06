Seit 10.30 Uhr weht auf dem Schlossturm in Karlsruhe die Regenbogenfahne! Sie ist ein Statement für Toleranz und Vielfalt in der Fächerstadt. Seit 2019 wird die bunte Fahne, welche als Erkennungsmerkmal der queeren Community gilt, jährlich zur CSD-Demo auf dem Karlsruher Schloss gehisst. ka-news.de durfte exklusiv dabei sein.

"Freuen uns, Sie jedes Jahr aufs Neue hissen zu können!"

"Seit dem sogenannten Flaggenstreit um die badische Fahne gilt für das Badische Landesmuseum eine Ausnahmeregelung. An den nicht offiziell vorgeschriebenen Beflaggungs-Tagen sind wir in der Wahl der Fahne frei. Wir freuen uns, dass wir deswegen die Regenbogenflagge jedes Jahr zum CSD wieder aufs Neue hissen können, als Zeichen der Toleranz, für ein buntes, vielfältiges und queeres Karlsruhe", so Eckart Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums.

Eckart Köhne (Archivbild). | Bild: Uli Deck/dpa/Archivbild

Was war der Flaggenstreit?

2018 sorgte eine rote Fahne auf dem Karlsruher Schloss für Aufsehen: Sie wurde im Rahmen einer Ausstellung des Badischen Landesmuseum gehisst, welches im Schloss angesiedelt ist. Das sorgte für Verstimmung bei einigen badischen Seelen: Ein Bürger beschwerte sich bei der Landesregierung, warum die Badische Fahne nicht mehr gehisst sei.

Doch das Ergebnis der Beschwerde dürfte nicht das gewesen sein, was sich der Bürger erhofft hatte: Man prüfte die Flaggenordnung und verwies darauf, dass auf Landesgebäuden, zu welchem das Karlsruher Schloss zählt, sowieso nur die Bundes-, Landes- oder Europafahne wehen dürfe. Die Badische Flagge musste weichen.

Eine Ausnahmegenehmigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann brachte den Badnern ihre Flagge zurück auf das Karlsruher Wahrzeichen. Sie gilt bis heute - "unbefristet", heißt es dazu auf ka-news.de-Nachfrage aus den Reihen des Badischen Landesmuseums.

Zeichen für Respekt und Gleichstellung

Um Respekt und Gleichstellung zu fördern, braucht es die Solidarität der ganzen Gesellschaft. Aus diesem Grund hisst das Badische Landesmuseum anlässlich des Karlsruher Christopher Street Days diesen Samstag, 3. Juni, wieder die Regenbogenflagge.

Karsten Kremer (1. Vorsitzender CSD Karlsruher e.V.) und Florian Metz (Mitarbeiter Badisches Landesmuseum). | Bild: Corina Bohner

Bereits das vierte Jahr in Folge weht die bekannte Regenbogenflagge nun auf dem Schlossturm. Die Badische Fahne kehrt nach der Veranstaltung am Wochenende auf das Karlsruher Schloss zurück.