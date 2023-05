Wann findet der CSD 2023 in Karlsruhe statt?

Am Samstag, 3. Juni, auf dem Marktplatz und Schlossplatz in Karlsruhe.

Demo: Wann ist die Parade?

Die Demonstration für Gleichberechtigung - die Parade - findet von 13 bis 15 Uhr statt. Sie startet und endet am Marktplatz.

Route: Wo führt die Demo-Parade entlang?

Aufstellung in der westlichen Markgrafenstraße - Rondellplatz - Friedrichplatz (Naturkundesmuseum) - Erbprinzenstraße in Richtung Europaplatz - über die Waldstraße auf die Kaiserstraße - Kaiserstraße, dann Abzweig auf die Herrenstraße in Richtung Zirkel - ab Adlerstraße zurück auf Kaiserstraße bis zur Fritz-Erler-Straße - ab Marktgrafenstraße zurück zum Startpunkt - Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz.

Die aktuelle CSD-Route. | Bild: CSD Karlsruhe/Screenshot Open Streetmap

Die Veranstalter behalten sich eine Änderung der Route bis einige Tage vor der Parade vor. Die aktuelle Route hier: https://www.csd-karlsruhe.de/demonstration

CSD-Party? Familienfest auf Marktplatz

Von 11 bis 22 Uhr findet auf dem Marktplatz Karlsruhe das CSD-Familienfest statt. Auf der "Pride-Meile" informieren über 30 Infostände über verschiedene queere Organisationen. Auf einer Bühne gibt es den ganzen Tag Programm.

Bild: Thomas Riedel

Programm Bühne Marktplatz

11 bis 12 Uhr: Zumba-Einheiten und Tanzaufführungen inklusive Tanzkurs für junge Erwachsene - abgestimmt auf Menschen mit Behinderungen

12 bis 12.30 Uhr: Talk über Herausforderungen für queere Familien

13 bis 15 Uhr - Demo-Parade

15.30 bis 16 Uhr: Politische Kundgebung

16 bis 16.30 Uhr: Talk über Queerfeindlichkeit

16.30 bis 17 Uhr: Auftritt von Sänger "MKSM" (Maksim)

17 bis 17.30 Uhr: Drag-Künstler "Sir Dan Manhatten" und "Startruck Darkness"

17.30 bis 18 Uhr: Thementalk über Beziehungsmodelle

18 bis 18.30 Uhr: Schlager und Chanson mit der Travestie-Revue "Chapeau Claque"

18.30 bis 19 Uhr: Sängerin "LilA"

19 bis 19.30 Uhr: Drag Queen "Electra Pain"

20 bis 20.30 Uhr: Lyrik von Künstler "AYMZ"

20.30 bis 21.15 Uhr: Sänger "Leopold"

21.15 bis 22 Uhr: Sängerin "Alica Hagenmüller"

Auf dem Schlossplatz gibt es den ganzen Tag DJ-Musik mit Essen und Getränken.

Lady Liberty im Zug des Christopher Street Day. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Wo steigt die CSD-After-Party?

Weitergefeiert wird mit Rosapark im Nachtwerk Musikclub in der Pfannkuchstraße 16.

Tickets für 13 Euro oder 25 Euro (VIP) unter www.rosapark.de oder auf dem Familienfest am Rosapark-Getränkestand oder an der Abendkasse

Bustransfer vom Rondellplatz (ECE-Center) zum Nachtwerk jeweils um 22 / 22.45 / 23.30 Uhr

Bustransfer vom Nachtwerk zum Hauptbahnhof Karlsruhe jeweils um 1.30 / 2.15 / 3 / 3.45 / 4.30 Uhr

Was ist das Motto?

2023 steht der CSD unter dem Motto "Stand Up. For Love." (deutsch: Steht auf. Für die Liebe). "Es soll um Liebe gehen und darum, wie wir als Menschen lieben und zusammenleben und darum, dass all diese Formen der Liebe ihren Platz auf der Welt haben", so die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Was heißt CSD?

CSD steht für Christopher Street Day: Er ist Gedenk- und Festtag der queeren Szene. Diese wird unter der Abkürzung LGBTQIA+ zusammengefasst:

lesbian (lesbisch)

gay (schwul)

bisexual (bisexuell)

transexual/transgender

queer

intersexual

asexual

+ (und alle weiteren)

Demonstriert wird für die Rechte von queeren Menschen: Gegen rechtliche und soziale Diskriminierung. In anderen Ländern ist der CSD als "Regenbogenparade" (Österreich), "Gay Pride" oder "Pride Parade" bekannt.

Woher kommt der CSD?

Die Pride-Paraden gehen auf die "Stonewall Riots" in New York 1969 zurück: Hier setzten sich queere Menschen gegen Polizeigewalt zur Wehr.

Gibt es einen Livestream?

Nein. Lediglich 2020 wurde die Veranstaltung live übertragen, da eine Durchführung aufgrund aktueller Corona-Maßnahmen nicht möglich war.