Karlsruhe vor 58 Minuten

CSD in Karlsruhe: Diese Straßen sind während der Parade gesperrt

Aufgrund der Versammlung zum Thema "Christopher Street Day – Stand up. For Love!" am Samstag, 3. Juni ist in der Karlsruher Innenstadt mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. "Der Aufzug mit geplanten 3.000 Teilnehmenden und mehreren Fahrzeugen wird gegen 13 Uhr am Rondellplatz beginnen und durch verschiedene Straßen in der Innenstadt führen", informiert der für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Karlsruhe zuständige Bürgermeister Dr. Albert Käuflein. "Das Ende der Versammlung ist gegen 16 Uhr in der Markgrafenstraße geplant", so Käuflein weiter.