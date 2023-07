"Die Rauchwolke habe ich schon beim Verlassen meines Hauses erkennen können", meint Feuerwehrsprecher Andreas Bimmler, als der Notruf eingeht. Gegen kurz nach 21 Uhr entflammte am 10. Juli offenbar ein Müllberg auf einem Recyclinghof in Oberderdingen-Flehingen. Die Ursache ist zunächst unklar.

Nach Angaben der Einsatzkräfte breitete sich der Brand wohl rasch aus und griff auf eine naheliegende Lagerhalle über, in welcher ebenfalls tonnenweise Müll gelagert wurde. Durch die Hitzeentwicklung war es den Feuerwehrleuten nicht möglich, das Lagerhaus selbst zu betreten. Ein Löschroboter musste übernehmen.

Der Tag danach

Die Löscharbeiten dauern bis Dienstagmorgen, 11. Juli, an. Anwohner wurden bereits in der Nacht dazu angehalten, ihre Fenster und Türen wegen der massiven Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Laut Angaben der Polizei Karlsruhe gebe es bislang keine neuen Erkenntnisse zur möglichen Brandursache. Derzeit befinden sich knapp 400 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu ermitteln. Bislang seien weder durch Brand noch durch die Rauchentwicklung Personen zu Schaden gekommen, so die Polizei auf Anfrage der Redaktion.

Schulausfall wegen Rauchgefahr

Wie Leser gegenüber der Redaktion mitteilen, hat der Großbrand bereits Auswirkungen auf den umliegenden Alltag. "Zum Teil haben Schulen aufgrund des Brandes den Unterricht kurzfristig abgesagt", meldet ein Leser.

Bild: Jan Bratzel / EinsatzReport24

So steht beispielsweise auf der Internetseite der Hebelschule Bruchsal: "Liebe Eltern, aufgrund des Großbrandes mit giftiger Gasentwicklung müssen heute alles Fenster und Türen nach amtlicher Warnung geschlossen bleiben. Dies beinhaltet natürlich auch, dass besonders Kinder nicht nach draußen gehen sollen. Aus diesem Grund dürfen alle Schülerinnen und Schüler heute zu Hause bleiben."

Stand 9.17 Uhr

Inzwischen ist vor Ort eine Pressestelle eingerichtet. Polizei-Pressesprecher Dennis Krull im Telefonat mit ka-news.de: "Seit gestern waren und sind inzwischen knapp 500 Kräfte im Einsatz. Die Feuerwehr befindet sich weiterhin mitten in der Brandbekämpfung." Die starke Rauchentwicklung habe seit Entstehung des Brands ebenfalls nicht nachgelassen. Bis in 40 Kilometer Entfernung sei der Rauch auch für umliegende Bewohner wahrnehmbar, so der Sprecher.

Bild: Jeremy Gob

Aufgrund der intensiven Löscharbeiten werde vonseiten der Feuerwehr das Löschwasser bereits anderweitig bezogen. Unter anderem sei das örtliche Klärwerk angezapft worden. Umliegende Freibäder könnten im weiteren Verlauf ebenfalls zur Bereitstellung von Löschwasser herangezogen werden, erklärt Krull.

Bild: Jan Bratzel / EinsatzReport24

In puncto Brandursache erweist sich der Einsatz weiterhin als schwierig. "Das Gebiet ist weiträumig gesperrt und wir kommen nicht nah genug an den Brandherd heran. Die Ermittlungen vor Ort sind daher nur schwerlich möglich", so der Sprecher der Polizei Karlsruhe. Erschwerend käme hinzu, dass die brennende Lagerhalle derzeit einsturzgefährdet ist.

Auch weiterhin gibt die Feuerwehr die klare Vorgabe zur Hand, in umliegenden Gebäuden keine Fenster und Türen zu öffnen. Dieser Hinweis gilt auch für Schulen in der näheren Umgebung. Ob eine weitumgreifende Einstellung des Schulbetriebs bevorstehe, dazu könne derzeit keine Angabe gemacht werden, heißt es weiter.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen