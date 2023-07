Karlsruhe vor 1 Stunde

Löschwasser in Bach geflossen: Fische sterben nach Feuer in Oberderdingen

Der Großbrand einer Recyclingfirma in Oberderdingen-Flehingen hat leider negative Auswirkungen auf die dortige Fauna und Flora. Denn wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung informiert, gelangte kontaminiertes Löschwasser über ein Regenüberlaufbecken in den Kraichbach. Viele Fische überlebten das nicht.