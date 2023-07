Karlsruhe vor 1 Stunde

Geiselnahme in Karlsruher Apotheke: Gegen 21-Jährigen wird Anklage erhoben

Im Nachgang zu den begangenen Straftaten in einer Karlsruher Apotheke hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 21-Jährigen erhoben. Dem Mann werde erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit Geiselnahme und Freiheitsberaubung sowie versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, erläuterte ein Sprecher der Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe.