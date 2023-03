Karlsruhe vor 1 Stunde

Lösegeld, Alkohol, wiederholter Überfall: Nach Geiselnahme in Karlsruhe bleiben viele Fragen offen

Nach der Geiselnahme in der Karlsruher Innenstadt am vergangenen Freitag geht das Leben in der Stadt und auch in der betroffenen Apotheke weiter. Sprechen möchten Mitarbeiter und Inhaber mit ka-news.de über die Vorfälle nicht. Auch die Polizei schweigt gegenüber der Redaktion.